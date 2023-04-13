Volkswagen становится новым поставщиком Erwin Hymer Group

EHG размещает заказ на 6000 автомобилей Crafter для коммерческих автомобилей Volkswagen

Volkswagen Коммерческие автомобили (VWCV), Ганновер, и Erwin Hymer Group (EHG), Бад-Вальдзее, заключили рамочное соглашение на поставку 6000 панельных фургонов Crafter в качестве базовых автомобилей для кемперов марки EHG.

Соглашение подписали Александр Леопольд, генеральный директор Erwin Hymer Group, и Ларс Краузе, член правления бренда, отвечающий за продажи и маркетинг VWCV. Автомобили будут поставляться Erwin Hymer Group с 2024 года.

Александр Леопольд, генеральный директор Erwin Hymer Group, и Ларс Краузе, член правления бренда, отвечающий за продажи и маркетинг в VWCV

Volkswagen Коммерческие автомобили (VWCV) является ведущим производителем легких коммерческих автомобилей и, будучи брендом Volkswagen Group, коренным образом формирует транспортировку товаров, людей и услуг новым и устойчивым способом. Erwin Hymer Group (EHG) — европейская дочерняя компания Thor Industries, крупнейшего в мире производителя транспортных средств для отдыха.

«Мы рады, что EHG стала новым партнером, который предложит свои собственные решения для кемпинга, используя наши автомобили в качестве основы. Мы рассматриваем фургон Crafter как эталон в своем классе. Он предлагает много места и большую гибкость для широкого спектра решений и является первым шагом в нашем сотрудничестве. Мы также с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие проекты для других транспортных средств, таких как шасси Crafter и преемник T6.1». Ларс Краузе

В последние годы караванинг стал темой образа жизни, которая вдохновляет людей всех возрастных групп. Молодые целевые группы и семьи особенно ценят универсальность и удобство повседневного использования компактных кемперов. Это развитие также отражено в количестве регистраций транспортных средств. В 2020 году на фургоны-кемперы пришлось 44% зарегистрированных автодомов в Европе. Этот показатель уже увеличился до 50% в 2021 году и снова вырос до 54% в 2022 году.

«Используя Crafter в качестве базового автомобиля, мы находимся в еще лучшем положении, чтобы удовлетворить высокий спрос на мощные и компактные кемперы. Кроме того, мы вполне можем представить совместные проекты с нашим партнером VWCV, например, в таких областях, как альтернативные приводные системы». Александр Леопольд

О Erwin Hymer Group

Erwin Hymer Group – 100%-ная дочерняя компания THOR Industries, одного из лидирующих мировых производителей рекреационных транспортных средств, которая занята более чем 32 000 сотрудников во всем мире. Erwin Hymer Group объединяет под одной крышей производителей автодомов и караванов, а также специалистов по аксессуарам для автодомов и караванов, услуги по аренде и финансированию. Компания владеет брендами автодомов и караванов, такими как Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight и Xplore, а также прокатными компаниями Crossrent, McRent и rent easy. Кроме того, компания также владеет специалистами по шасси Goldschmitt, по аксессуарам Movera и туристическим порталом freeontour.