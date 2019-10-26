Toyota представляет в России новую версию Hiace

Официальные дилеры Тойота в России открывают прием заказов на абсолютно новую 9-местную VIP-версию минивэна Hiace.

Впервые в истории Toyota Hiace будет представлен на российском рынке в трех комплектациях: «Стандарт» с 13-местным салоном, а также «Элеганс» и «Престиж Safety» с 9-местным салоном повышенной комфортности.

Экстерьер Hiace VIP выполнен в стилистике статусных моделей Toyota и отличается от «Стандарта» более премиальным дизайном, светодиодной оптикой, легкосплавными колесными дисками и расширенной цветовой гаммой.

Высочайший уровень комфорта пассажиров обеспечивают просторный салон с регулируемыми капитанскими креслами, независимый климат-контроль, электропривод дверей, индивидуальные лампы и USB-разъемы, амбиентная подсветка и другие элементы.

Современное оснащение модели предлагает бесключевой доступ, мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем, однозонный климат контроль, камеру заднего вида с динамической разметкой, зеркала с электроприводом регулировки и складывания и многое другое.

VIP-версии комплектуются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая работает в паре с эффективным и экономичным 4-цилиндровым дизельным двигателем объемом 2,8 литра.

Пакет систем Toyota Safety Sense второго поколения, а также высокопрочный кузов и семь подушек безопасности делают Hiace VIP одним из самых безопасных автомобилей в сегменте, что подтверждено пятью звездами в рейтинге ANCAP.

Новый Hiace VIP доступен по цене от 3 675 000 рублей и может быть приобретен в лизинг от собственной лизинговой компании Тойота.

Официальные дилеры Тойота в России открывают прием заказов на абсолютно новую VIP-версию минивэна Hiace. Знаменитая модель впервые в своей истории получила топовую модификацию с салоном повышенной комфортности, рассчитанным на девять мест: водителя и восемь пассажиров.

Модель Hiace была создана компанией Тойота в 1967 году. Сегодня Hiace выпускается уже в шестом поколении, представленном в июле 2019 года. Модель является одной из самых успешных в истории коммерческого транспорта. Hiace заслужил репутацию надежного делового партнера, на которого можно положиться при решении задач любой сложности в сфере перевозки людей и грузов. За время существования модели было продано более шести миллионов Hiace по всему миру. На российском рынке Hiace представлен с 2002 года, и за этот период автомобиль стал выбором почти семи тысяч клиентов.

Текущее, шестое поколение Hiace открыло новую главу в истории легендарной модели благодаря появлению VIP-версии, предлагающей качественно иной уровень комфорта. Базовая 13-местная модификация относится к легкому коммерческому транспорту и используется на российском рынке транспортными, строительными и образовательными учреждениями для перевозки пассажиров. В отличие от нее, VIP-версия подойдет для частных клиентов в качестве большого семейного автомобиля для путешествий, а также для корпоративных автопарков компаний в сфере эксклюзивного туризма и гостеприимства, операторов крупнейших аэропортов в качестве VIP-шаттла и ведущих бизнес-структур для транспортного обслуживания топ-менеджмента.

Hiace в 9-местном VIP-исполнении предлагается на российском рынке в комплектациях «Элеганс» и «Престиж Safety». Они отличаются от комплектации «Стандарт» более компактными габаритами, что облегчает маневрирование: длина кузова уменьшена на 615 мм (до 5300 мм), а колесная база укорочена на 650 мм (до 3210 мм). Внешне VIP-минивэн также заметно выделяется более премиальным экстерьером, выполненным в стилистике флагманских моделей Toyota. Статусный облик Hiace VIP формируют менее массивный передний бампер с хромированным молдингом юбки, эффектная широкая решетка радиатора, хромированные декоративные элементы, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски и светодиодная передняя и задняя оптика оригинального дизайна. Минивэн в VIP-исполнении доступен в четырех вариантах окраски — черном, белом перламутре, сером и серебристом металлике.

Внутри восприятие VIP-версии Hiace как автомобиля более высокого класса обеспечивает стильный и функциональный интерьер. Козырек передней панели отделан искусственной кожей с прострочкой, центральная панель окрашена в черный глянцевый цвет, а более эргономичное место водителя отличается усовершенствованным сиденьем с более мягкой подушкой увеличенной толщины (также для переднего пассажира) и дополнительной регулировкой по высоте; регулировкой рулевой колонки по вылету; вместительной нишей для хранения в центральном тоннеле; мягкой отделкой дверей и подлокотников.

Высочайший уровень комфорта VIP-версии Hiace обеспечивает новое оснащение пассажирской части салона. На втором и третьем рядах устанавливаются просторные и комфортные капитанские кресла с индивидуальными регулировками, улучшенной боковой поддержкой, откидными подлокотниками и креплениями ISOFIX для детских кресел. Увеличенное расстояние между сиденьями облегчает посадку и высадку из автомобиля, сами сиденья легко трансформируются в лежачее положение, а сиденья четвертого ряда могут сдвигаться для увеличения пространства багажного отделения. В комплектации «Престиж Safety» дополнительно предлагается кожаная обивка сидений черного или бежевого цвета. Атмосферу комфорта и гостеприимства в поездках на VIP-версии также создают такие элементы оснащения, как независимый климат-контроль пассажирской части салона, амбиентная подсветка, четыре индивидуальные лампы освещения и шесть USB-портов, подсветка порога, ручки для удобства посадки и высадки, электропривод боковых дверей и электрический доводчик двери багажного отсека.

Современное оснащение новых версий Hiace включает многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой*, 4-дюймовый цветной дисплей на панели приборов, мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем и функцией Bluetooth, однозонный климат-контроль, подогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, датчики света и дождя, автокорректор фар, передние стеклоподъемники с функцией «авто», зеpкала с электроприводом регулировки и складывания, передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида с динамическими линиями разметки, датчики давления в шинах, функцию бесключевого доступа Smart Entry.

Минивэн в VIP-версии оборудуется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая обеспечивает отличные характеристики разгона и топливную экономичность. Трансмиссия работает в паре с надежным турбодизельным двигателем объемом 2,8 литра, мощностью 150 л. с., с крутящим моментом 420 Н•м. Для лучшей управляемости и плавности хода VIP-версия снабжена передней подвеской типа «Макферсон» со стабилизатором поперечной устойчивости и пружинной задней подвеской (вместо рессорной в комплектации «Стандарт»).

VIP-версия Hiace в комплектации «Престиж Safety» впервые в истории модели оснащается комплексом систем активной безопасности Toyota Safety Sense, в состав которого входят система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS), система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA), система контроля и информирования об усталости водителя (SWS), система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) и система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA). Высокий уровень пассивной безопасности автомобиля обеспечивают высокопрочный кузов и семь подушек безопасности, включая две фронтальные, две боковые для первого ряда сидений, две шторки безопасности для всех рядов и коленную — для водителя.

Для управления Toyota Hiace в 9-местной VIP-версии, в отличие от стандартной 13-местной, достаточно обычных водительских прав категории B, что существенно расширяет аудиторию покупателей статусного минивэна.

Hiace VIP уже доступен для заказа у официальных дилеров Тойота в России по цене от 3 675 000 рублей в комплектации «Элеганс» и от 3 873 000 рублей в комплектации «Престиж Safety». Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести автомобиль в лизинг от собственной лизинговой компании Тойота.

ООО «Тойота Лизинг» предлагает корпоративным клиентам гибкие условия владения автомобилем, предусматривающие выбор подходящего размера аванса и срока лизинга, а также оперативное рассмотрение документов для проведения лизинговой сделки.

* – В версии «Престиж Safety».