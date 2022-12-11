Exeed приглашает на каток

В этом году бренд EXEED впервые станет официальным партнером ГУМ-катка и приглашает всех покататься на коньках в самом центре столицы, чтобы вдохновиться долгожданной праздничной атмосферой, яркими огнями, и активным зимним отдыхом в кругу близких и друзей!

Волшебный морозный сезон как будто специально создан для теплых объятий, активных развлечений и времени с семьей. EXEED поддерживает зимнее настроение, и приглашает всех провести время на ГУМ-катке!

Поделиться радостными эмоциями и сохранить впечатления надолго – можно в фотозоне EXEED, а еще – выиграть эксклюзивные теплые подарки из капсульной коллекции EXEED by CHAPURIN. И конечно, елка EXEED примет участие в традиционном Параде елок в ГУМе.

Кроме того, на центральной аллее ГУМа можно будет ближе познакомиться с автомобилями EXEED: они готовы поддержать вас в любых зимних активностях. Простор салона позволит перевезти не только коньки, но и санки, и лыжи, и экипировку, а благодаря полному зимнему пакету в салоне можно быстро согреться даже после самой динамичной игры в снежки.

Владельцев EXEED тоже ждет приятная привилегия: показав документы на автомобиль на уличной фотозоне бренда, можно бесплатно получить коньки в прокате – и наслаждаться катанием на главной площади страны!