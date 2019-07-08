Новый Porsche 911 RSR готовится отстаивать титул чемпиона мира

Компания Porsche готовится защитить свой титул чемпиона мира по гонкам на выносливость FIA WEC с абсолютно новым Porsche 911 RSR (2019 модельного года).

Гоночный автомобиль является полностью новой разработкой и был построен в соответствии с регламентом FIA GTE. Болид из Вайссаха, претерпевший множество изменений во всех областях, приходит на смену сверхуспешному 911 RSR, принесшему Porsche кубок конструкторов и титул чемпионов в зачете пилотов FIA WEC, а также победы в легендарной французской гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана», гонках IMSA на трассах Себринга и Petit Le Mans, а также во множестве других гонок.

При разработке нового Porsche 911 RSR были учтены и применены многочисленные важные выводы, сделанные на основании успешных результатов его предшественника. «С 2017 года 911 RSR принес нам более 20 побед в классе в мировом чемпионате, а также гоночных марафонах в Северной Америке и Европе. При разработке новой модели перед нами стояла задача усовершенствовать и без того великолепный автомобиль. Инженерам из Вайссаха удалось справиться с этой задачей в полной мере», – говорит вице-президент Porsche Motorsport Фриц Энцингер.

«У нас нет времени почивать на лаврах, – поясняет руководитель поддержки заводских команд в классе GT Паскаль Цурлинден. – Мы провели масштабный анализ всех результатов заводских и клиентских команд, выступавших на Porsche 911 RSR. Наши инженеры определили ряд областей с потенциалом для усовершенствования. Нам удалось добиться значительного прогресса в разработке автомобиля на следующий трехлетний омологационный срок – особенно в таких сложных областях, как управляемость, экономичность, надежность и ремонтопригодность. Автомобиль был обновлен на 95 процентов. Единственные компоненты, без изменений перекочевавшие на новый болид с прошлой модели – это фары, тормозная система, сцепление, водительское сиденье и детали подвески. Автомобиль показал блестящие результаты в ходе испытаний. Мы с нетерпением ждем первых гонок сезона 2019/2020 чемпионата мира FIA WEC».

Новый оппозитный двигатель с увеличенным рабочим объемом

В том, что касается силовой установки, инженеры Porsche придерживаются избранного пути. Новейший «девятьсот одиннадцатый» все так же приводится в движение атмосферным шестицилиндровым двигателем. Высокомощный оппозитный силовой агрегат, расположенный перед задней осью, имеет рабочий объем 4194 см3 и, в зависимости от размера рестриктора, может развивать около 515 л.с. Новый двигатель получил самый большой рабочий объем среди всех заводских оппозитных агрегатов, устанавливаемых на Porsche 911, и обеспечивает еще более высокие рабочие характеристики в более широком диапазоне оборотов, чем его проверенный временем четырехлитровый предшественник.

Крутящий момент передается на задние колеса через облегченную и еще более жесткую шестиступенчатую секвентальную коробку передач с кулачковыми муфтами. Она обеспечивает Porsche 911 RSR еще более быструю смену передач и повышенную экономичность. Два выхлопных патрубка выведены по бокам кузова перед задними колесами. Новая схема выхлопного тракта позволила сэкономить вес и получить дополнительные аэродинамические преимущества.

Перенос выхлопных патрубков позволил освободить необходимое пространство для оптимизированного диффузора. Этот внушительный элемент задней части 911 RSR теперь генерирует еще больше прижимной силы. За счет оптимизации воздушных потоков в передней части и по бокам автомобиля удалось значительно повысить аэродинамические характеристики и устойчивость болида из Вайссаха, дополнительно снизив износ шин во время гонок.

Внимание к работе пилотов и механиков

Удобство управления и обслуживания являются ключевыми факторами в марафонских гонках. Поэтому инженеры Porsche при разработке 911 RSR уделили этим аспектам особенное внимание. Кокпит был переработан для повышения удобства использования. Неоценимый вклад внесли многочисленные отзывы пилотов Porsche. Как и у предшественника, кузовные панели из карбона с возможностью быстрой замены делают процесс проведения технических работ в ходе гонок на выносливость максимально быстрым и эффективным.

Для дополнительной защиты водителей элементы активной и пассивной безопасности нового Porsche 911 RSR подверглись серьезной доработке. Доказавшая свою эффективность система предупреждения о столкновении обеспечивает пилоту еще лучший обзор, чтобы заблаговременного обнаружить приближающиеся спортпрототипы. Оптимизированный каркас безопасности, панель защиты от боковых столкновений FIA между дверью и каркасом безопасности, а также дополнительные элементы защиты для ног гарантируют еще более высокий уровень пассивной безопасности в случае аварии. Среди других особенностей можно также отметить съемный люк в крыше, а также жестко закрепленное гоночное сиденье водителя с шеститочечным ремнем безопасности.

Первая гонка – уже в сентябре 2019 года

«Мы разрабатывали концепцию нового Porsche 911 RSR с 2017 года. Первые наброски были сделаны при помощи систем автоматизированного проектирования. Уже в августе 2018 года лучший на сегодняшний день гоночный 911 проехал первые километры по заводской испытательной трассе в Вайссахе», – рассказывает Паскаль Цурлинден о ключевых этапах создания автомобиля. За последующие месяцы заводская команда провела множество тестов. Опытные заводские пилоты Porsche по очереди садились за руль нового 911 RSR. Параллельно с этим в аэродинамической трубе Porsche велись работы по доводке аэродинамических характеристик болида. «Еще одним знаковым событием стал наш марафон в марте 2019 года на трассе в Ле-Кастелле, в котором участвовали наши заводские команды WEC и IMSA. На протяжении 30 часов мы проехали суммарно свыше 6000 км без каких-либо технических неполадок. Пилоты и инженеры остались в восторге от результатов. Автомобиль получил омологацию для участия в гонках 1 июля», – добавляет Цурлинден.

Мировая премьера в Гудвуде

Премьера самого впечатляющего 911 всех времен состоялась 6 июля на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания). Гоночный дебют Porsche 911 RSR также пройдет на Британских островах – в ходе открывающего сезон этапа Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC в Сильверстоуне 1 сентября. Перед этим болид действующего обладателя кубка конструкторов выйдет на старт против других участников чемпионата FIA WEC в классе GTE-Pro во время двухдневного пролога сезона в испанской Барселоне 23–24 июля.

Команда Porsche GT выставит на стартовую решетку восьми этапов сезона 2019/2020 два заводских болида, за рулем которых будут выступать Михаэль Кристенсен (Дания) и Кевин Эстр (Франция), а также Джанмария Бруни (Италия) и Рихард Литц (Австрия). В чемпионате IMSA WeatherTech переход на новейшую модель состоится в сезоне 2020. В Северной Америке на старт против других соперников в классе GTLM будут выставлены два дополнительных заводских Porsche 911 RSR. Для клиентских команд болид станет доступен начиная с сезона FIA WEC 2020/2021.

Впервые в истории заводские автомобили из Вайссаха получат две различные «ливреи». Основным цветом болида под номером 91 останется типичный для Porsche белый цвет. В качестве акцентов выступят центральная красная полоса, проходящая от капота по крыше до самого заднего бампера, а также красные полосы на порогах. Дополнят выразительный и динамичный дизайн серые декоративные элементы по бокам автомобиля. На болиде под номером 92 серый и белый цвета поменяются местами. Кроме того, чтобы фанатам было проще различать два автомобиля, заднее антикрыло и наружные зеркала заднего вида болида номер 92 будут окрашены в черный цвет вместо белого.

Технические характеристики Porsche 911 RSR 2019 модельного года

Концепция

Одноместный гоночный автомобиль категории FIA GTE (в США – категории GTLM)

Масса/габаритные размеры

Масса: приблиз. 1245 кг

Длина: 4593 мм (без сплиттера, заднего антикрыла и диффузора)

Ширина: 2042 мм (передняя ось) / 2050 мм (задняя ось)

Колесная база: 2513 мм

Двигатель

6-цилиндровый оппозитный двигатель с жидкостным охлаждением, расположенный перед задней осью; рабочий объем 4194 см3, ход поршня 81,5 мм, диаметр цилиндра 104,5 мм, мощность приблизительно 375 кВт (515 л.с.) в зависимости от рестриктора, четыре клапана на цилиндр, непосредственный впрыск топлива, система смазки с сухим картером, одномассовый маховик, ограничение мощности при помощи рестриктора, дроссельная заслонка с электронным управлением, выхлопная система с боковым выпуском.

Коробка передач

Облегченная шестиступенчатая секвентальная коробка передач с постоянным зацеплением шестерен, двухвальная продольная схема с конической зубчатой передачей, переключение передач при помощи электронного привода; подрулевые лепестки, магниевый корпус КПП, многодисковый самоблокирующийся дифференциал с вискомуфтой, трехдисковое карбоновое гоночное сцепление.

Кузов

Облегченное шасси, комбинированная конструкция из алюминия и стали, съемный люк в крыше, безопасный топливный бак FT3, установленный в передней части автомобиля, вварной каркас безопасности, сиденье, соответствующее требованиям спецификаций FIA 8862-2009, жестко закрепленное на кузове; шеститочечный ремень безопасности, совместимый с системой защиты головы HANS®, продольно регулируемый педальный узел, аэродинамически оптимизированные изготовленные из карбона кузовные панели с возможностью быстрой замены, заднее антикрыло на изогнутых стойках, система четырехстоечного пневмодомкрата с предохранительным клапаном, электронно-управляемая система пожаротушения, лобовое стекло с обогревом.

Подвеска

Передняя ось: Подвеска на двойных поперечных рычагах, демпферы с возможностью настройки четырех параметров и регулировки винтовых пружин, регулируемый стабилизатор поперечной устойчивости штыкового типа, электрогидравлический усилитель рулевого управления.

Задняя ось: Интегрированный задний подрамник с двойными поперечными рычагами, демпферы с возможностью настройки четырех параметров и регулировки винтовых пружин, регулируемый стабилизатор поперечной устойчивости штыкового типа, приводные валы с триподами.

Тормозная система

Два независимых тормозных контура для передней и задней оси, с тандемной системой регулировки.

Передняя ось: Моноблочные быстросъемные шестипоршневые алюминиевые гоночные суппорты, стальные вентилируемые тормозные диски диаметром 390 мм, гоночные тормозные колодки, оптимизированные воздуховоды для охлаждения тормозов.

Задняя ось: Моноблочные быстросъемные четырехпоршневые алюминиевые гоночные суппорты, стальные вентилируемые тормозные диски диаметром 355 мм, гоночные тормозные колодки, оптимизированные воздуховоды для охлаждения тормозов.

Диски и шины

Передняя ось: Цельные кованые легкосплавные диски размерности 12,5Jx18 с вылетом 25 и центральным креплением, слики Michelin 30/68-18.

Задняя ось: Цельные кованые легкосплавные диски размерности 13Jx18 с вылетом 37 и центральным креплением, слики Michelin 31/71-18.

Электрооборудование

Блок регистратора Cosworth; карбоновое быстросъемное многофункциональное рулевое колесо с интегрированным дисплеем и подрулевыми лепестками переключения передач, система предотвращения столкновений, управляемый генератор, подключенный к литий-железо-фосфатному аккумулятору (LiFePO4), светодиодные фары, светодиодные фонари с дождевым фонарем, подсветка номера автомобиля и фонарь лидера гонки, ультрафиолетовая подсветка в салоне, зеркала заднего вида с электроприводом и функцией памяти, система контроля давления в шинах (TPMS), система подачи питьевой воды, система кондиционирования воздуха, панель мембранных переключателей на центральной консоли с флуоресцентными надписями.