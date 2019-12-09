Нелегальные таксисты оккупировали подъезды к метро на окраинах Москвы

Подъезды к станциям метро “Щелковская”, “Теплый Стан”, “Домодедовская” и ряду других на окраинах столицы оккупировали бомбилы

Те самые нелегальные таксисты, от которых, считается, Москва уже давно избавилась. Но как убедился корреспондент “РГ”, многие москвичи продолжают пользоваться их услугами, хотя есть легальные Uber, “Яндекс”, “Ситимобил”. Почему? Ответ простой: полуубитые иномарки без опознавательных знаков дешевле, а борьба с ними напоминает бесконечную рубку голов у гидры.

Казалось бы, московское такси вошло в число самых доступных и дешевых в сравнении с другими мегаполисами мира. Такие данные содержатся в недавно опубликованном исследовании АНО “Цифровая экономика”. Средний чек на поездку в российской столице сейчас составляет 440 рублей и постепенно снижается. Но не за счет тарифов, а благодаря тому, что горожане охотно пользуются короткими поездками – с рынка домой, от подъезда – до метро и так далее. Ведь если “Яндекс” или Uber “до метро” подбросят рублей за 200 рублей, то “соляры” – так называют пассажиры недорогую иномарку, кругом шныряют с надписью на битых стеклах “35 рублей – по маршруту автобуса”. Именно такую картину я наблюдал у станции метро “Теплый Стан”.

Подъезжают туда десятки городских автобусов, маршрутки с ТиНАО, тысячи пассажиров подземки и посетителей местных ТЦ. Для автобусов тут предусмотрено несколько зон, возле них знаки “Остановка запрещена”. Но бомбилам это не помеха, тем более спрос есть. “Экономный вариант”, – объяснили “РГ” только что вышедшие из Solaris-маршрутки пассажиры.

“Все бы ничего, но ведь эти таксисты-маршрутчики работают без разрешения. Без технического и медицинского осмотра, – рассказывает инспектор МАДИ Дамир Байтурин, с которым мы патрулируем “Теплый Стан”. – Бомбилы не дают подъехать автобусам к остановкам и постоянно создают аварийные ситуации”.

Самое популярное ДТП здесь: такси-маршрутка подхватывает народ и, не теряя ни секунды, рвет с места перед носом у подъезжающего автобуса – происходит столкновение.

Что же делать с бомбилами? Только мы с Дамиром выдвинулись по направлению к ним, автобусная полоса стремительно расчистилась. Очевидно, сарафанное “Бомбила FM” уже донесла – мол, будет облава. Но некоторых все же удалось “изловить”. С помощью приложения на смартфоне инспектор успевает секунд за 15-20 сфотографировать и сам запрещающий знак, и нарушителя в трех ракурсах. Штраф он получит, но не за нелегальный извоз, а всего лишь за остановку в неположенном месте – 3 тысячи рублей.

Такси-маршрутка подхватывает народ и, не теряя ни секунды, рвет с места перед носом у подъезжающего автобуса – происходит столкновение.

Между тем могут таксисты в столице влететь и на гораздо большие суммы. Статья 12.31.1 КоАП “Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом” предусматривает штраф до 30 тысяч рублей для юрлиц. А если выявлено сразу два вида нарушения (не пройден медицинский и технический контроль), то штраф уже 60 тысяч. Но тут есть два момента. Во-первых, это относится к юрлицам, а не к простым водителям, у которых и статуса ИП нет. Во-вторых, остановить их могут только инспекторы ГИБДД.

Тогда сотрудники МАДИ имеют право составить протокол. Возможно это только в ходе совместных рейдов двух инспекций. Казалось бы, не проще ли расширить полномочия МАДИ? Но в Госдуме не поддерживают усиление МАДИ как органа власти. “Полномочий у административной инспекции достаточно, – считает “РГ” первый зампредседателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. – В том числе и для решения проблем с нелегальным извозом. Достаточно наладить межведомственное взаимодействие с той же прокуратурой или ГИБДД”. Но ведь не прикрепишь персонального “гаишника” к каждому МАДИ-инспектору! Тем не менее вопрос перераспределения полномочий между федеральными и региональными органами исполнительной власти остается болезненной темой.