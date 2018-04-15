Всегда ли главный — пешеход? 36

Водители, замордованные все увеличивающимися штрафами за все и вся, пешеходы, искренне уверенные в своем бессмертии — почти все сейчас считают, что пешеход на дороге практически всегда прав. Во-первых, это не так, а во вторых он «прав пока жив»…

Несколько лет назад пункт 14.1 ПДД стал гласить: «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу… обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода». С того момента бесколеская часть общества решила, что любая машина обязана их пропускать на любой «зебре» и в любых условиях. Хотя в другом пункте Правил (п. 4.5) говорится, что «на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как… убедятся, что переход будет для них безопасен».

Заблуждения «пешиков» относительно того, водители на «на зебре» им всегда должны, частенько разбиваются, например, о бампер машины экстренной службы, едущей с включенными спецсигналами. Ведь, согласно все тем же ПДД, уступать дорогу «скорой помощи» или пожарному расчету, спешащим на вызов, обязаны все участники движения, в том числе и пешеходы. Очередной пример гиперуверенности в своем пешеходном праве автор этих строк наблюдал несколько дней назад. Пытаясь проехать перекресток на свой зеленый сигнал светофора, машина соседа по потоку каким-то чудом успела затормозить в миллиметрах от правого бока парочки, смело шлепавшей по «зебре» на красный свет.

Самое поразительное началось потом. Оба пешехода-нарушителя — дама средних лет и ее спутник — чуть ли не с кулаками набросились водителя. При этом оба на всю улицу голосили, что тот посмел не уступить им дорогу — они же по «зебре» переходили! А горевший им запрещающий сигнал они, судя по всему, сочли мелочью, не заслуживающей внимания.

Еще один миф, как пишет Автовзгляд, непонятно как прижившийся в головах и пешеходов, и водителей, касается того, что считается зоной пешеходного перехода. Неоднократно доводилось слышать версию, что в нее входят 20 метров до и 20 метров после «зебры», и в пределах этого участка дороги шофер должен уступить «пешику». Откуда взялась именно цифра 20 метров — абсолютно не ясно. Согласно второй, не менее «достоверной» байке из этой серии, зоной пешеходного перехода считается по 5 метров до и после «зебры». Ну, тут хотя бы можно предположить источник этой цифры: видимо, по некой аналогии с пунктом ПДД, запрещающим стоянку ближе 5 метров от пешеходного перехода.

На самом деле, и первая, и вторая «истории» ничего общего с правилами не имеют. Границы пешеходного перехода проходят на уровне мест установки знаков «пешеходный переход» с обеих сторон от «зебры» и точка! И вне их водитель ничего пешеходу не должен.