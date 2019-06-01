Nissan «электрифицирует» финал Лиги чемпионов УЕФА в Мадриде

Nissan передал в официальный парк мероприятия, финал Лиги чемпионов УЕФА, 363 электромобиля Nissan LEAF и e-NV200, которые возят гостей чемпионата по Мадриду

Nissan «электрифицирует» финал Лиги чемпионов УЕФА, передав в официальный парк мероприятия 363 электромобиля Nissan LEAF и e-NV200, которые возят гостей чемпионата по Мадриду. Это самый большой официальный электромобильный парк, который за время проведения финала чемпионата должен преодолеть более 220 тысяч «полностью электрических» километров.

Nissan уже пятый сезон является официальным автомобильным спонсором самого крупного в мире ежегодного спортивного мероприятия. Чтобы улучшить качество воздуха и снизить загрязнение окружающей среды в городе, который принимает в этом году финал Лиги чемпионов, Nissan организовала самый крупный в истории этого состязания официальный парк, состоящий из электромобилей.

В этом году в него вошел и гоночный электромобиль Nissan LEAF NISMO RC 2.0. На нем легенда футбола – бразилец Роберто Карлос (Roberto Carlos) – доставит на стадион Estadio Metropolitano кубок Лиги чемпионов УЕФА с фестиваля UEFA Champions Festival, проходящего на площади Пуэрта-дель-Соль.

LEAF NISMO RC 2.0 – это гоночный электромобиль с двумя электродвигателями, полным приводом и ярким дизайном. Он демонстрирует новейшие достижения технологий Nissan Intelligent Mobility в области динамики, а специально для финального матча автомобиль был оборудован специальным аэродинамическим кейсом для перевозки кубка Лиги Чемпионов УЕФА. У LEAF NISMO RC 2.0 мощность и крутящий момент в два раза выше, чем у предшественника. Его передовая аккумуляторная батарея, а также компоненты силовой установки позаимствованы у самого продаваемого в мире электромобиля – Nissan LEAF.

Недавно компания Nissan объявила о том, что скоро начнет отгрузку нового LEAF e+ европейским покупателям. Модель LEAF e+ имеет аккумуляторную батарею емкостью 62 кВт·ч, дальность пробега на одной зарядке 385 км, новые опции по персонализации, систему e-Pedal и технологию ProPILOT.

Гарет Дансмор (Gareth Dunsmore), директор Nissan Europe по маркетинговым коммуникациям и подключенным автомобильным сервисам, сказал: «Финал Лиги чемпионов и электромобили Nissan прекрасно сочетаются друг с другом, поскольку вызывают восхищение и лидируют, каждый в своей области. Мы с удовольствием предложим посетителям этого мероприятия самим проверить, что такое транспорт с нулевыми выбросами, прямо на улицах Мадрида, города, который уже находится на «передовой электромобильной революции».

В Мадриде старым автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями запрещен въезд в некоторые центральные районы города. Это сделано для того, чтобы снизить загазованность воздуха в них. Въезд ограничен в зоны общей площадью 472 гектара (1166 акров). Ограничение действует на все автомобили с бензиновыми двигателями, зарегистрированные до 2000 года, и все дизельные автомобили, зарегистрированные до 2006 года. Исключение делается только для автомобилей жителей данных районов или имеющих определенные льготы. В центральной части Мадрида ездить можно только на автомобилях с нулевыми выбросами. По всему городу установлено более 110 зарядных станций, что должно стимулировать дальнейший рост числа электромобилей.

Чтобы поддержать городскую инфраструктуру, компания Nissan во время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА установит в городе еще 36 зарядных станций, которые после завершения мероприятия будут переданы испанской стороне.

Электромобиль Nissan LEAF производится на заводе компании Nissan в городе Сандерленд (Великобритания), отмеченном множеством наград, и экспортируется на рынки Европы, в том числе в Испанию. LEAF остается мировым бестселлером среди электромобилей. По всему миру продано уже более 410 000 штук, а в Европе только за 2018 год реализовано 41 589 электромобилей.

Основные факты и цифры

Nissan LEAF – Самый продаваемый автомобиль в Норвегии в 2018 году.

Nissan LEAF – Самый продаваемый электромобиль в Европе в 2018 году.

Более 410 000 новых Nissan LEAF продано в мире.