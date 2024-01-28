Легче, мощнее, быстрее: новый байк KTM 390 DUKE 2024

В преддверии весны 2024 года в дилерских центрах компании KTM Автодом начнутся поставки совершенно новой модели мотоцикла KTM 390 DUKE 2024. Как эксклюзивный дистрибьютор австрийского бренда KTM в России, Автодом представит эту обновленную модель, которая обещает улучшенные технические характеристики и дополнительные функции. Мотоцикл будет доступен уже в начале марта.

Новый KTM 390 DUKE 2024 модельного года получил увеличенный объем двигателя до 399 см³ и повышенную мощность до 45 л/с при сниженном весе. Кроме того, изменения в конструкции включают новую раму, улучшающую динамику и маневренность, а также смещенный задний амортизатор для оптимизации распределения веса. Эти изменения придают мотоциклу более агрессивный вид и улучшают его характеристики в поворотах, управляемости и устойчивости.









KTM 390 DUKE 2024

Мотоцикл также оснащен системой контроля старта для более быстрого старта и системами ABS и SUPERMOTOABS для безопасности во время движения. Новая эргономика обеспечивает комфорт как для пилота, так и для пассажира, с возможностью регулировки высоты сиденья и амортизатора. Предоставляется выбор режимов езды, включая STREET и RAIN, что позволяет адаптировать мотоцикл к разным условиям дороги.

Кроме того, покупателям предлагаются услуги гарантии на два года без ограничений по пробегу, а также различные программы приобретения, включая Trade-in, кредит и лизинг. Владельцам также доступна сеть сервисных центров для обслуживания и широкий ассортимент запасных частей и аксессуаров.

Дмитрий Смоляков, руководитель отдела дистрибуции KTM Автодом, отмечает, что обновленный KTM 390 DUKE 2024 представляет собой значительное улучшение в среднекубатурном классе мотоциклов, сочетая в себе мощность, легкость, комфорт и безопасность. Клиентов приглашают посетить дилерские центры для тест-драйва и оценки всех преимуществ обновленной модели перед началом мотосезона 2024 года.

КTM, как крупнейший производитель мотоциклов в Европе, известен своими инновационными решениями и участием в ралли-рейдах, подтверждая свою философию “Ready to race”. Компания Автодом стала эксклюзивным дистрибьютором KTM в России в 2021 году, постоянно расширяя свою дилерскую сеть.