Завод в Туркмении по производству высокоэкологичного бензина вошел в Книгу рекордов Гиннесса

В селе Овадандепе Ахалского велаята (области) Туркмении введен в эксплуатацию первый в мире завод по производству высокоэкологичного бензина из природного газа

Завод вошел в Книгу рекордов Гиннесса как первое предприятие, выпускающее такую продукцию, сообщает Turkmenportal.

Завод стал результатом сотрудничества туркменских властей с японской компанией Kawasaki Heavy Industries.

«В Туркменистане, который богат запасами природного газа, совместно с японскими компаниями осуществляется множество крупномасштабных проектов по строительству заводов по переработке природного газа. И завод по производству бензина из природного газа является замечательным примером реализации таких проектов», — заявил на церемонии открытия директор управления по внешним делам Либерально-демократической партии Японии, руководитель секретариата Парламентской лиги японо-туркменской дружбы Мацушита Шинпей.

По его мнению, новый завод внесет весомый вклад в развитие туркменской экономики. Согласно планам предприятие будет ежегодно выпускать 600 тысяч тонн бензина марки А-92 по стандарту Euro-5. Общая стоимость проекта оценивается в $1,7 млрд.

Тем временем туркменские водители жалуются на отсутствие качественного топлива. В последние несколько месяцев в регионах возникла острая нехватка бензина марок A-95 и A-92, который на заправках отпускают лишь государственному транспорту. Автомобили выходят из строя из-за заправки бензином А-80. Кроме того, по рассказам местных жителей, работники службы дорожного надзора полиции устраивают облавы, проверяют выхлопные газы специальными приборами и штрафуют частных владельцев машин за якобы вредные для окружающей среды выбросы.

Власти обещают, что после открытия завода по производству бензина из газа ситуация наладится.

Строительство газохимического завода в Овадандепе началось в августе 2014 года. Он должен был быть введен в эксплуатацию еще в 2018 году, однако сроки сдачи объекта по неизвестным причинам были перенесены.

Несмотря на внесение туркменского предприятия в Книгу рекордов, следует отметить, что ранее аналогичные предприятия уже существовали. Так, в 1985 году компания ExxonMobil открыла в Новой Зеландии завод по производству топлива из метанола (получаемого из газа). Не добившись успеха, предприятие закрылось в 1997 году. В 1993 году такой завод построила компания Shell в Малайзии. Однако и эта попытка также потерпела крах. В 2012 году завод в США начала строить южноафриканская Sasol. В 2017 году проект закрыли из-за нерентабельности.

Независимые журналисты полагают, что такая же судьба постигнет и завод в Овадандепе — как и другие крупные предприятия, показательно возведенные в стране в последние годы. Причиной тому они называют дороговизну производства и отсутствие рынка сбыта, так как один из самых крупных возможных импортеров туркменского газобензина — Евросоюз — перешел на экологический стандарт Евро-6/

Источник.