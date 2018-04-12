Неизвестные изуродовали автомобиль Сергея Асланяна 166

В ночь на 11 апреля неизвестные попытались «уничтожить» машину автомобильного эксперта радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Асланяна.

Об этом сам ведущий заявил в эфире своей программы «Гараж». Асланян не уточнил, какой именно ущерб причинили его автомобилю. Судя по видео, опубликованному на ютьюб-канале «Эха Москвы», как сообщает meduza, машину поцарапали, а также прокололи ее колеса и разбили зеркала заднего вида.

Асланян заявил, что полиция заводит уголовное дело по факту происшествия. Он считает, что попытка уничтожить его автомобиль связана с его журналистской деятельностью. «На стоянке, где в открытом доступе много автомобилей других людей — более и менее дорогих, выбрали именно автомобиль журналиста», — отметил Асланян.

Он отметил, что сам подвергся нападению несколько лет назад. «Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Если меня, например, в этот раз убьют, значит, это напрямую связано с моей работой. Если ограничатся только автомобилем, есть небольшой процент того, что это всего-навсего вандалы мимо проходили, что наименее достоверно», — сказал Асланян.