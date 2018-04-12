Неизвестные изуродовали автомобиль Сергея Асланяна
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Апрель 12 16:09 2018

В ночь на 11 апреля неизвестные попытались «уничтожить» машину автомобильного эксперта радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Асланяна.

Об этом сам ведущий заявил в эфире своей программы «Гараж». Асланян не уточнил, какой именно ущерб причинили его автомобилю. Судя по видео, опубликованному на ютьюб-канале «Эха Москвы», как сообщает meduza, машину поцарапали, а также прокололи ее колеса и разбили зеркала заднего вида.

Асланян заявил, что полиция заводит уголовное дело по факту происшествия. Он считает, что попытка уничтожить его автомобиль связана с его журналистской деятельностью. «На стоянке, где в открытом доступе много автомобилей других людей — более и менее дорогих, выбрали именно автомобиль журналиста», — отметил Асланян.

Он отметил, что сам подвергся нападению несколько лет назад. «Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Если меня, например, в этот раз убьют, значит, это напрямую связано с моей работой. Если ограничатся только автомобилем, есть небольшой процент того, что это всего-навсего вандалы мимо проходили, что наименее достоверно», — сказал Асланян.

  • В мае 2012 года Сергей Асланян получил около 20 колотых ран ножницами во дворе своего дома в Москве. Журналист связывал нападение со своими высказываниями о пророке Мухаммеде. В связи с нападением был арестован уроженец киргизского города Ош Камолиддин Хамидов. О результатах расследования его дела не сообщалось.
  • Журналистка «Эха Москвы» и «Новой газеты» Юлия Латынина осенью 2017 года уехала за границу, заявив, что ей страшно оставаться в России. Незадолго до этого у нее сгорела машина, Латынина назвала это поджогом. Летом 2016 года неизвестные — предположительно, активисты движения SERB — облили журналистку фекалиями.
  • В октябре 2017 года ведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр попала в больницу с ножевыми ранениями в результате нападения гражданина Израиля Бориса Грица. Психиатрическая экспертиза диагностировала у Грица шизофрению. Суд начнет рассматривать его дело 18 апреля

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Сергей Асланян
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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10 комментариев

  1. Yury Novikov
    Апрель 12, 16:21 #1 Yury Novikov

    Искренне сочувствую Вам Сергей!а как жалко машину (верного друга).Мерзавцы!

  2. Igor Bobrov
    Апрель 12, 16:35 #2 Igor Bobrov

    Мрази, а как же сигнализация, без обратной связи?

  3. Armen Badalyan
    Апрель 12, 16:37 #3 Armen Badalyan

    Уроды.

  4. Serg Volnushkin
    Апрель 12, 16:42 #4 Serg Volnushkin

    Подонки

  5. Vladimir Amosov
    Апрель 12, 16:53 #5 Vladimir Amosov

    Пора гасить уродов!

  6. Vitaly Grozny
    Апрель 12, 17:12 #6 Vitaly Grozny

    шакалята национального лидера за любимой работой — нагадить и убежать

  7. Миха Лотов
    Апрель 12, 17:19 #7 Миха Лотов

    Штурмовики вошьдя! Кончат также как и их арийские братья.

  8. Ринат Нуриев
    Апрель 12, 17:34 #8 Ринат Нуриев

    Как заведено, наглость , хамство, еще и подлость процветают.

  9. Саша Овсянников
    Апрель 12, 18:00 #9 Саша Овсянников

    Азия!

  10. Сергей Карпенко
    Апрель 12, 18:17 #10 Сергей Карпенко

    А чего не сожгли?

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