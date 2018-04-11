Ремонт дорог в МО стратует 16 апреля 6

Плановый ремонт региональных дорог начнется 16 апреля.

Со следующей недели в Московской области приступят к ремонту дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игоря Трескова.

Министр отметил, что сметы и ведомости на ремонт дорог по итогам голосования сформированы. Ремонт дорог начнется не позднее 16 апреля, отметил Тресков на заседании правительства области. Он добавил, что ремонтировать дороги, которые выбрали жители региона, начнут 10 мая. Завершить работы, как сообщают Вести Подмосковья, планируется 1 сентября.

Тресков также рассказал, что в 2018 году в Московской области будет отремонтированоболее 3 тысяч километров дорог, на ремонт которых уже направлены19 миллиардов рублей.