Грузовик провалился в размытый грунт у станции метро Москвы «Парк культуры»

В результате размытия грунта у станции метро “Парк Культуры” в Москве, произошел провал дорожного полотна под грузовиком

Грузовик провалился в размытый грунт у станции метро «Парк культуры», причиной инцидента стал прорыв трубы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Издание разместило ролик с места происшествия.

«В результате инцидента вся набережная оказалась в воде. Причиной происшествия стал прорыв водопровода рядом со входом в метро. На видео один из сотрудников аварийной службы помог горожанке перейти через залитую улицу, перенеся ее на руках», – говорится в сообщении.

Вечером 28 апреля произошло подтопление проезжей части Новокрымского проезда, в связи с этим было полностью перекрыто движение транспорта по Новокрымскому проезду и частично по улице Остоженка. Причиной подтопления стало повреждение трубы холодного водоснабжения, оно было локализовано городскими службами.

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