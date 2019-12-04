Внедорожники Toyota Land Cruiser признаны самыми надежными и функциональными

По результатам ежегодного исследования РЕЙТИНГИ АВТО ГОДА — 2019, внедорожники Toyota Land Cruiser были признаны лучшими по надежности и функциональности в своих ценовых сегментах

Toyota Land Cruiser 200 стал победителем премии в категории Надежные автомобили, Toyota Land Cruiser Prado завоевал первое место в категории Многоцелевые автомобили. Всего в топ-3 в четырех номинациях было представлено шесть моделей Toyota, что является лучшим количественным показателем среди всех автомобильных брендов.

В крупнейшем в России автомобильном исследовании, проходившемся среди автолюбителей в возрасте от 18 до 54 лет, приняли участие около 30 тысяч человек.

Все официально представленные в России автомобили были распределены по таким сегментам, как Многоцелевые, Современные, Семейные и Надежные. В каждом из них респондентам предлагалось выбрать три модели, которые максимально соответствуют заданной теме, а также указать самые значимые параметры из предложенного списка. Основываясь на поведенческой модели покупателя, результаты каждого сегмента были поделены на три ценовые категории: до 1,4 миллиона рублей, от 1,4 до 2,9 миллиона рублей и свыше 2,9 миллиона рублей.

В результате исследования были выявлены лидеры рейтинга, а также ключевые характеристики, которые являются решающими для потребителя при выборе автомобиля.

В категории Надежные автомобили, где первенствовал Toyota Land Cruiser, ими стали адаптированность к российским условиям, высокие эксплуатационные показатели узлов и агрегатов, большой срок службы кузовных деталей, наличие систем помощи при вождении, безопасность и безупречная репутация бренда.

В сегменте Многоцелевые автомобили, где лидировал Toyota Land Cruiser Prado, оценивалась совокупность ходовых качеств, проходимости, экономичности, вместительности салона и багажного отсека, практичности и износостойкости, а также большой выбор конфигурации авто.

Многолетняя образцовая репутация семейства Land Cruiser подтверждается мировой популярностью. В 2019 году совокупные продажи легендарной линейки во всем мире достигли 10 миллионов автомобилей. Внедорожники Land Cruiser успешно эксплуатируются в самых суровых внедорожных и климатических условиях планеты — от Ближнего Востока до Австралии, Африки и Южной Америки — и являются надежными партнерами в решении самых ответственных задач в промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарных миссиях, экстремальных экспедициях и автоспорте. Многофункциональность и надежность обеспечиваются уникальным подходом компании Тойота к разработке Land Cruiser: в ходе тестов протяженностью более одного миллиона километров каждая новая модель должна повторить ресурсный максимум модели предыдущего поколения или превзойти его.

В топ-3 претендентов на победу в каждом из сегментов исследования также вошли модели Toyota RAV4, Toyota Camry, Toyota Corolla и Toyota Alphard.