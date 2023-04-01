Наоми Кэмпбелл “запускает” новый BMW XM

Наоми Кэмпбелл “запускает” новый BMW XM
01 апреля 13:31 2023

Сообщение о запуске нового BMW XM (общий расход топлива: 1,7 – 1,6 л / 100 км; общее энергопотребление: 34,5 – 33,0 кВт * ч / 100 км; суммарные выбросы CO2: 39-35 г / км согласно WLTP; данные согласно NEDC: – ), первый высокопроизводительный автомобиль с гибридным приводом M будет выпущен BMW совместно с сильными, независимыми и уверенными в себе креативными партнерами.

Прежде всего: Наоми Кэмпбелл, модель, актриса, культурный новатор и одна из самых влиятельных фигур на международной сцене моды за последние четыре десятилетия. С ней в качестве соавтора всемирная программа по презентации BMW XM на рынке под девизом “Dare to be You” фокусируется на новом измерении уверенного присутствия, выразительного образа жизни и гарантированной индивидуальности. Первый BMW XM не только демонстрирует экстравагантный дизайн, но и является пионером максимальной производительности при одновременном использовании электрического привода.

“Слоган BMW M “Dare to be You” сразу понравился мне, потому что он точно описывает уверенное отношение, необходимое для прогресса и позитивных изменений”, – говорит Наоми Кэмпбелл. С ее сильным чувством эстетики и дизайна она будет играть важную роль в предстоящих проектах. В качестве еще одного важного события этого сотрудничества, разработанная ею одноразовая модель BMW XM будет представлена в течение 2023 года.

Вечная икона и убежденный борец за социальные перемены, Наоми Кэмпбелл принадлежит к тому избранному кругу звезд подиума, для которых был придуман термин “супермодель”. По сей день дочь ямайских родителей, уроженка Великобритании, использует свое присутствие на международных показах мод, чтобы пропагандировать большее разнообразие в модном бизнесе. Вот почему она по-прежнему считается пионером для следующего поколения новых талантов на творческой и модной сцене.

Параллельно с карьерой на подиумах высокой моды Наоми Кэмпбелл долгое время добивалась успеха как актриса, дизайнер и предприниматель. Кроме того, она поддерживает различные благотворительные организации, в том числе новую инициативу EMERGE по продвижению творческих талантов завтрашнего дня, которая в 2022 году была направлена, в частности, на следующее поколение культурных талантов на африканском континенте, а также ЮНЕСКО.

“Наоми Кэмпбелл – женщина, которая неуклонно идет своим путем и стала не только уникальной супермоделью, но и очаровательной личностью”, – говорит Йенс Тимер, старший вице-президент по работе с клиентами и брендом BMW. “Мало кто может отождествлять себя с девизом “Дерзай быть собой” так сильно, как она”.

BMW XM дебютирует на мировых автомобильных рынках весной 2023 года и произведет сенсацию благодаря своему выразительному дизайну и мощному характерному интерьеру с M Lounge сзади, а также своим потрясающим характеристикам. BMW M GmbH сочетает в себе впечатляющую концепцию автомобиля с передовой технологией привода с независимо разработанным спортивным автомобилем, доступным исключительно как BMW M automobile.

Адаптированный для гонок на выносливость и впервые используемый в серийной модели гибридный привод BMW XM M обеспечивает системную мощность 480 кВт / 653 л.с. В качестве специальной модели BMW XM Label Red (общий расход топлива: 1,7 – 1,6 л / 100 км; общая потребляемая мощность: 34,5 – 33,0 кВт * ч / 100 км; суммарные выбросы CO2: 39-35 г / км в соответствии с WLTP) и с максимальной мощностью 550 кВт / 748 л.с., он даже станет самым мощным серийным автомобилем, когда-либо одобренным для использования на дорогах за 50-летнюю историю BMW M GmbH с осени 2023 года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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