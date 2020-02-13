Под Калугой монахиня сбила девочку и скрылась. У ребенка сломан позвоночник

Пресс-служба УМВД России по Калужской области сообщила, что ДТП произошло еще в конце января в селе Дворцы Дзержинского района Калужской области. Девочка вместе с матерью шла по обочине дороги. Женщина-водитель на Lada Largus ехала им навстречу и не справилась с управлением. Автомобиль занесло и отбросило на пешеходов. Женщина вышла из машины, но, заявив, что ее ждут собственные дети, уехала с места аварии. Однако полиция нашла виновницу ДТП.
Как сообщает Kaluga24.tv, об инциденте стало известно лишь 12 февраля. Это произошло после того, как в городском паблике о произошедшем рассказала одна из подписчиц. Она и сообщила, что за рулем находилась монахиня. Хотя та была одета в светскую одежду, местные жители ее знают в лицо. В полиции журналистам подтвердили, что 33-летняя виновница автоаварии является монахиней или послушницей.
Девочка получила серьезные травмы — ее госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника.
Полиция проводит проверку, по результатам которой примет процессуальное решение.
По материалам Znak.
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