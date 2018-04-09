«Макдональдс» заплатит за всё 14

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил икс «Макдональдса» к Роспотребнадзору и сеть по ранее выданному предписанию ведомства должна будет выплатить штраф в 550 тысяч рублей.

Претензия в следующем: Роспотребнадзор уверен, что на ту продукцию, которую «Макдональдс» реализует через окно «МакАвто» и «МакЭкспресс», должны быть декларации о соответствии. Но у «Макдональдса» они отсутствуют.

Ведомство уточняет, что по техрегламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», декларацию должны иметь все пищевые продукты. Данное правило, как пишет nation-news, является исключением в случае, когда пищевая продукция общепитов предназначена для реализации при оказании услуг в кафе, столовых, барах и ресторанах. Но в данном случае «Макдональдс» который реализует часть еды и напитков через окно, не попадает в список исключения этого правила и на эту продукцию у него должны быть соответствующие декларации.

Кроме того, данная продукция должна сопровождаться маркировкой с указанием времени, даты, срока годности, рекомендации и ограничения по использованию или приготовлению.