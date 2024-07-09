МБ РУС предлагает новые сервисные сертификаты для Mercedes-Benz

МБ РУС предлагает новые сервисные сертификаты для Mercedes-Benz
09 июля 19:31 2024

После смены инвестора 26 апреля 2023 года компания продолжает выполнять обязательства по гарантийному обслуживанию и сервисным продуктам для автомобилей марки Mercedes-Benz, поставленных и реализованных Компанией и её официальными партнёрами в России.

МБ РУС сервис

Гарантийные условия:

  • Автомобили, проданные до 26 апреля 2023 года:
    • Легковые автомобили: 2 года без ограничения пробега.
    • Малотоннажные автомобили: 2 года или 200 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.
  • Автомобили, проданные после 26 апреля 2023 года (за исключением полностью электрических):
    • 2 года или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.
  • Запасные части:
    • Гарантия 12 месяцев с момента приобретения у официального партнёра.

Постгарантийный сервисный пакет (ПСП):

  • Для автомобилей, поставленных до апреля 2023 года:
    • ПСП покрывает неисправности основных агрегатов и компонентов силовой линии в течение 3-го и 4-го года эксплуатации.
  • Для автомобилей, поставленных после апреля 2023 года:
    • ПСП не предоставляется, но возможно аналогичное решение на коммерческой основе.

АО «МБ РУС» продолжает выполнять обязательства по ранее реализованным сервисным продуктам, включая сервисные сертификаты «Комфорт» и «ПСП-Премиум». Продажа сервисных сертификатов линейки «Комфорт» возобновлена, а для автомобилей, ввезённых параллельным импортом, доступен сертификат «Параимпорт» с покрытием на 2 года или 100 000 км при соблюдении определённых условий.

Предложения для автомобилей, ввезённых параллельным импортом:

  • Сертификат «Параимпорт»:
    • Покрытие от технических поломок, аналогичное гарантийному, на 2 года или 100 000 км.
    • Условия: год производства не раньше 2023 года, пробег не более 15 000 км, пройдена проверка по чек-листу.

В ближайшее время планируется предложение на продление покрытия ПСП на 5 и/или 6 год, а также расширение линейки «Комфорт» для большего количества технических обслуживаний. Разрабатываются новые сервисные продукты для владельцев автомобилей марок SERES AITO и FOTON.

МБ РУС сервис
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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