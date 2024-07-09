МБ РУС предлагает новые сервисные сертификаты для Mercedes-Benz

После смены инвестора 26 апреля 2023 года компания продолжает выполнять обязательства по гарантийному обслуживанию и сервисным продуктам для автомобилей марки Mercedes-Benz, поставленных и реализованных Компанией и её официальными партнёрами в России.

Гарантийные условия:

Автомобили, проданные до 26 апреля 2023 года: Легковые автомобили: 2 года без ограничения пробега. Малотоннажные автомобили: 2 года или 200 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.

Автомобили, проданные после 26 апреля 2023 года (за исключением полностью электрических): 2 года или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.

Запасные части: Гарантия 12 месяцев с момента приобретения у официального партнёра.



Постгарантийный сервисный пакет (ПСП):

Для автомобилей, поставленных до апреля 2023 года: ПСП покрывает неисправности основных агрегатов и компонентов силовой линии в течение 3-го и 4-го года эксплуатации.

Для автомобилей, поставленных после апреля 2023 года: ПСП не предоставляется, но возможно аналогичное решение на коммерческой основе.



АО «МБ РУС» продолжает выполнять обязательства по ранее реализованным сервисным продуктам, включая сервисные сертификаты «Комфорт» и «ПСП-Премиум». Продажа сервисных сертификатов линейки «Комфорт» возобновлена, а для автомобилей, ввезённых параллельным импортом, доступен сертификат «Параимпорт» с покрытием на 2 года или 100 000 км при соблюдении определённых условий.

Предложения для автомобилей, ввезённых параллельным импортом:

Сертификат «Параимпорт»: Покрытие от технических поломок, аналогичное гарантийному, на 2 года или 100 000 км. Условия: год производства не раньше 2023 года, пробег не более 15 000 км, пройдена проверка по чек-листу.



В ближайшее время планируется предложение на продление покрытия ПСП на 5 и/или 6 год, а также расширение линейки «Комфорт» для большего количества технических обслуживаний. Разрабатываются новые сервисные продукты для владельцев автомобилей марок SERES AITO и FOTON.