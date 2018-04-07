Немцы прощаются с дизельными авто 38

В Германии резко подешевели машины, оборудованные дизельными моторами, так как немцы стали активно продавать такие авто своим восточным соседям.

В феврале городам ФРГ разрешили самим решать — запрещать или нет въезд дизельных автомобилей. После этого многие немцы решили избавиться от старых дизелей, что спровоцировало резкое падение цен. При этом желающих купить подешевевшие машины хватает: в основном, техника уходит на восток — в Румынию, Чехию, Польшу и Украину.

Как отмечает Deutsche Welle, в ближайшие годы тенденция «сбрасывать» неэкологичные дизельные авто среди жителей Германии только усилится. Особенно учитывая факт, что страны Восточной Европы не планируют ужесточать экологические требования, а значит, восточноевропейские автомобилисты продолжат скупать такую технику.

А вот Россия, по прогнозам журналистов, вряд ли станет большим рынком сбыта для подержанных немецких дизелей — причиной тому называются высокие таможенные пошлины. Впрочем, если машины в Германии подешевеют действительно сильно, нельзя исключать, что немалая их часть всё же попадёт на территорию стран Таможенного союза