Три премьеры от Porsche на автосалоне в Лос-Анджелесе

20 ноября 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе состоится американский дебют Porsche Taycan. Четырехдверный спортивный седан с полностью электрическим приводом предлагает уникальное сочетание типичной для Porsche динамики, сетевой интеграции и пригодности к повседневной эксплуатации

Современные производственные технологии и высочайший уровень технического оснащения Taycan открывают новые горизонты в области устойчивого развития и цифровизации. Центральное место экспозиции Porsche в Лос-Анджелесе занимает новый Taycan 4S. Он расширяет модельную линейку электромобилей Porsche, в которую до этого входили Taycan Turbo и Taycan Turbo S, и представляет собой начальную версию. Taycan 4S предлагается с двумя вариантами батареи и соответственно с разным уровнем мощности – до 390 кВт (530 л.с.) с высокоэффективной батареей или до 420 кВт (571 л.с.) в режиме Overboost с высокоэффективной батареей Plus.

«Год назад в Лос-Анджелесе мы представили новое поколение 911, – говорит Оливер Блуме, председатель правления компании Porsche AG. – Теперь мы выводим на рынок Taycan, наш первый полностью электрический спортивный автомобиль. Калифорния уже не один десяток лет как второй дом для Porsche. У девятьсот одиннадцатого здесь самое большое в мире сообщество фанатов. Taycan объединяет наше прошлое и будущее, продолжая эту историю успеха».

Помимо Taycan на автосалоне в Лос-Анджелесе американской публике впервые будет показан новый Porsche Macan Turbo. Обладая двигателем мощностью 324 кВт (440 л.с.), Macan Turbo является флагманом линейки компактных SUV Porsche. Кроме того, на автосалоне в Лос-Анджелесе можно будет увидеть первый полностью электрический гоночный болид Porsche 99X Electric параллельно с его первым стартом в Формуле E 22 и 23 ноября 2019 года.

Porsche Taycan 4S: третья версия спорткара с полностью электрическим приводом

Taycan 4S становится новой базовой моделью линейки электроприводных спорткаров Porsche после Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Серийно автомобиль комплектуется «одноярусной» высокоэффективной батарей брутто-емкостью 79,2 кВтч. На заказ предлагается уже известная по Taycan Turbo S и Taycan Turbo двухъярусная высокоэффективная батарея Plus. Ее брутто-емкость составляет 93,4 кВтч.

Соответственно варьируются мощностные показатели и запас хода автомобиля: в комплектации с высокоэффективной батареей Taycan 4S развивает мощность до 390 кВт (530 л.с.) в режиме Overboost. С высокоэффективной батареей Plus мощность автомобиля достигает 420 кВт (571 л.с.). С места до 100 км/ч Taycan 4S в обоих вариантах исполнения разгоняется за 4,0 секунды. Максимальная скорость также одинаковая – 250 км/ч. Запас хода с высокоэффективной батареей составляет до 407 километров, а с высокоэффективной батареей Plus до 463 километров (в обоих случаях в цикле WLTP). Максимальная зарядная мощность (пиковая) – 225 кВт (высокоэффективная батарея) или соответственно 270 кВт (высокоэффективная батарея Plus).

Фантастический разгон, типичная для спортивного автомобиля тяга и возможность длительного движения с высокой мощностью – всеми этими преимуществами Taycan обладает и новый 4S. Синхронный электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов на задней оси имеет активную длину 130 миллиметров и таким образом ровно на 80 миллиметров короче соответствующих электродвигателей в Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Схема привода 4S с двумя синхронными электродвигателями с возбуждением от постоянных магнитов (по одному на передней и на задней оси, что обеспечивает полный привод) и двухступенчатой коробкой передач, установленной на задней оси, аналогична обеим другим моделям. То же самое касается и интеллектуального управления зарядкой, а также впечатляющей аэродинамики автомобиля, которая при коэффициенте Cd от 0,22 вносит значительный вклад в снижение расхода энергии и, следовательно, увеличение запаса хода.

Своим ярким и лаконичным дизайном Taycan провозглашает начало новой эры. Одновременно он несет в себе безошибочно узнаваемые гены Porsche. При взгляде спереди автомобиль с четко очерченными крыльями кажется особенно широким и низким. Силуэт задает спортивная ниспадающая линия крыши. Ярко выраженные формы боковых поверхностей также придают автомобилю характерный, легко узнаваемый вид. Узкая верхняя часть, суженные задние стойки и широкие крылья подчеркивают типичную для Porsche мощную заднюю часть кузова. К этому добавляются инновационные элементы, такие как стилизованная под стекло надпись Porsche, интегрированная в светящуюся полосу в задней части кузова.

Четко структурированный кокпит с абсолютно новой архитектурой тоже олицетворяет начало новой эры. Самую высокую точку на передней панели образует дугообразная панель приборов. Центральный 10,9-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы и еще один опциональный экран для переднего пассажира выполнены в едином дизайне Black Panel и образуют комплекс дисплеев за общим стеклом.

Porsche использует для ходовой части Taycan централизованную сетевую систему управления. Интегрированная система управления Porsche 4D-Chassis Control анализирует и синхронизирует все отдельные системы ходовой части в режиме реального времени. В базовую комплектацию Taycan 4S входит адаптивная пневмоподвеска с трехкамерной технологией, включая электронную систему регулировки жесткости амортизаторов Porsche Active Suspension Management (PASM). На передней оси автомобиль оснащен тормозами с шестипоршневыми неподвижными суппортами и вентилируемыми чугунными дисками. Диаметр тормозных дисков составляет 360 / 358 миллиметров (спереди / сзади). На задней оси установлены четырехпоршневые суппорты. Тормозные суппорты окрашены в красный цвет.

Porsche Macan Turbo мощностью 440 л.с.: еще мощнее, еще быстрее, еще маневреннее

Место на вершине модельной линейки компактных SUV от Porsche занимает новый Macan Turbo. Основательно переработанная топовая модификация Macan получила новый 2,9-литровый шестицилиндровый двигатель битурбо мощностью 324 кВт (440 л.с.). Мощность увеличилась на 10% по сравнению с предшественником при уменьшенном на 20% рабочем объеме.

С опциональным пакетом Sport Chrono этот автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды – на три десятых секунды быстрее предыдущей модели. Максимальная скорость выросла на 4 км/ч и теперь составляет 270 км/ч. Также среди особенностей топ-модели – оптимизированная ходовая часть, уже в базовой комплектации включающая в себя мощные тормоза Porsche Surface Coated Brake (PSCB). Благодаря тонкому покрытию из карбида вольфрама диски PSCB обеспечивают до 90 процентов меньший объем тормозной пыли по сравнению с традиционными чугунными тормозами.

Внешне Macan Turbo получил все отличительные черты дизайна обновленного поколения модели. При этом новая топовая модификация отличается уникальными акцентами, такими как особый передний бампер Turbo и фиксированный двойной спойлер на крыше.

Усовершенствованный интерьер включает адаптивные спортивные сиденья с 18-позиционными регулировками, а также аудиосистему BOSE® Surround Sound.

Porsche 99X Electric: первая гонка в Формуле E параллельно с автосалоном в Лос-Анджелесе

Спустя более 30 лет Porsche возвращается в формульные гонки и выставляет заводскую команду на Porsche 99X Electric в чемпионате ABB FIA Формулы E 2019/2020. Дебют в Формуле E и связанная с этим реорганизация в области автоспорта имеют в своей основе стратегию Porsche 2025. Наряду с лаконичными дорожными спортивными автомобилями класса GT в ней особое внимание уделяется электрическим спорткарам. Успешное участие в гонках электромобилей является для компании важной частью «Миссии E» (Mission E).

Porsche 99X Electric служит также носителем технологий для будущих серийных электромобилей. «Сердцем» электрического болида является привод Porsche E-Performance. Его разработка с самого начала имела приоритетное значение. Регламент Формулы Е предписывает использовать унифицированное шасси и стандартную батарею, а системы привода являются собственными разработками производителей.

В середине октября команда TAG Heuer Porsche Formel-E-Team в течение трех дней провела интенсивные тестовые заезды на автодроме имени Рикардо Тормо в Валенсии. Первая встреча с другими командами-участниками 6-го сезона чемпионата ABB FIA Формулы E 2019/2020 дала заводской команде и обоим основным пилотам Нилу Яни и Андрэ Лоттереру ценный опыт.

Две первые гонки команды TAG Heuer Porsche Formel-E-Team пройдут 22 и 23 ноября 2019 года в Эд-Диръия, пригороде Эр-Рияда (Саудовская Аравия).

Porsche в США

США является вторым по величине рынком сбыта для Porsche. В 2018 году здесь было продано более 57 000 автомобилей, а это значит, что объемы продаж растут уже девять лет подряд. Тренд текущего финансового года также позитивный, за первые девять месяцев продажи по сравнению с прошлым годом выросли на 6 процентов до 45 062 автомобилей.

Пресс-конференция Porsche на автосалоне в Лос-Анжелесе будет транслироваться в прямом эфире 20 ноября с 18:50 до 19:15 часов (по среднеевропейскому времени) на NewsTV.porsche.com.