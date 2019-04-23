Прошла российская часть первого в истории Трофи-тура Лиги Европы UEFA

Стартовавший 5 марта в Женеве Трофи-тур дает возможность поклонникам футбола в разных частях Европейского континента увидеть легендарный кубок Лиги Европы UEFA перед главными матчами сезона 2018/2019 года.

В программе Тура, который завершится 29 мая в Баку, также предусмотрено посещение крупнейших европейских городов: Севильи, Берлина, Лондона, Милана, Парижа.

В течение двух дней московский ТЦ «Авиапарк» был особо притягательным местом для поклонников футбола из российской столицы и других городов страны. Здесь был построен стенд, где все желающие смогли вблизи увидеть самый престижный трофей европейского клубного футбола, сфотографироваться с призом, в борьбе за который участвуют лучшие команды континента.

За два дня уникальную экспозицию посетило более 6 000 поклонников самой популярной в мире игры. Ярким событием стал приезд звезд футбола: в субботу на стенде несколько часов провел экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, а в воскресенье посетители смогли пообщаться и взять автографы у Александра Самедова, игрока команды «Крылья Советов», ранее выступавшего за сборную России и московские клубы Спартак, Локомотив, Динамо. Он пришел вместе с послом финального матча Лиги Европы 2019, ветераном советского и азербайджанского футбола Вели Гасымова.

Спортсмены провели совместные фотосессии с организаторами и гостями стенда, раздавали автографы поклонникам футбола. При участии Андрея Аршавина прошла церемония передачи сертификата на комплекты спортивной экипировки: благотворительная акция в пользу воспитанников четырех детских домов в Карелии, Рязанской и Томской области, увлекающихся футболом, проходит под эгидой KIA Motors Russia & CIS HQ c 22 апреля по 15 мая.

Помимо встречи с любителями футбола, легендарные игроки продемонстрировали свое мастерство, забив символические «голы» вместе с мастерами футбольного фристайла в багажник кроссовера KIA Sportage специальной серии 2019 UEFA Europa League, которую KIA Motors подготовила для российских автомобилистов.

Специальная серия включает пять популярных моделей KIA: Picanto, Rio/Rio X-Line, Optima, Sportage и Sorento Prim. Покупателям на выгодных условиях предлагаются автомобили уникальных комплектаций, выпущенные в ограниченном количестве, имеющие эксклюзивные знаки отличия.

Гости мероприятия могли принять участие в розыгрыше поездки на финальный матч Лиги Европы в Баку, проведенном при поддержке KIA. Было заполнено свыше 2 000 анкет, и к завершению мероприятия случайным образом было выбрано 10 победителей. Меньше чем через месяц они отправятся в азербайджанскую столицу и смогут стать свидетелями решающей борьбы за почетный европейский титул.