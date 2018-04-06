Водителей ждут новые ограничения 10

В России все автомобили планируют комплектовать алкозамками.

Такие меры содержатся в плане по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, разработкой которого занимается ГИБДД. С черновиком этого документа удалось ознакомиться изданию «Коммерсантъ».

Специальное устройство не дает запустить мотор, пока водитель не дунет в стационарный алкотестер. Если система определит, что водитель нетрезв, то двигатель не заведется. Пока непонятно, будут ли оснащаться алкозамком все автомобили в стране, или речь идет только о машинах профессиональных водителей.

Также в документе указывается о введении временных водительских прав. Похожие предложения звучали уже не один раз, начиная с 2012 г. Такие удостоверения хотят выдавать начинающим водителям, которые только закончили обучения в автошколах. Владельцев документа ограничат в скоростном режиме, в перевозке пассажиров, а также в движении в темное время суток и по автомагистралям.

Кроме этого, как пишет Autonews, бороться с ДТП в ГИБДД собираются с помощью существенного увеличения числа дорожных камер в стране и организации дополнительных перекрестков с круговым движением. По мнению ведомства, они являются более безопасными, чем классические светофорные перекрестки.