Водителей ждут новые ограничения
10

Водителей ждут новые ограничения
Апрель 06 09:04 2018

В России все автомобили планируют комплектовать алкозамками.

Такие меры содержатся в плане по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, разработкой которого занимается ГИБДД. С черновиком этого документа удалось ознакомиться изданию «Коммерсантъ».

Специальное устройство не дает запустить мотор, пока водитель не дунет в стационарный алкотестер. Если система определит, что водитель нетрезв, то двигатель не заведется. Пока непонятно, будут ли оснащаться алкозамком все автомобили в стране, или речь идет только о машинах профессиональных водителей.

Также в документе указывается о введении временных водительских прав. Похожие предложения звучали уже не один раз, начиная с 2012 г. Такие удостоверения хотят выдавать начинающим водителям, которые только закончили обучения в автошколах. Владельцев документа ограничат в скоростном режиме, в перевозке пассажиров, а также в движении в темное время суток и по автомагистралям.

Кроме этого, как пишет Autonews, бороться с ДТП в ГИБДД собираются с помощью существенного увеличения числа дорожных камер в стране и организации дополнительных перекрестков с круговым движением. По мнению ведомства, они являются более безопасными, чем классические светофорные перекрестки.

На тему:
  Article "tagged" as:
алкозамкиГИБДД
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Toyota на Дакаре-2018

Toyota на Дакаре-2018 0

Лимузин от Audi

Лимузин от Audi 0

Парковка в Москве будет стоить 300 тысяч рублей

Парковка в Москве будет стоить 300 тысяч рублей 21

write a comment

2 комментария

  1. Bair Balzhinimaev
    Апрель 06, 09:45 #1 Bair Balzhinimaev

    Отличное решение!

  2. Bair Balzhinimaev
    Апрель 06, 09:45 #2 Bair Balzhinimaev

    Таксисты будут счастливы )

Only registered users can comment.