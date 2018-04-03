Знакомство с Genesis G80 и G90 в голографическом формате 4

Genesis расширяет форматы общения с поклонниками марки и представляет приложение Genesis Presentation, доступное на базе Microsoft HoloLens.

Приложение позволяет познакомиться с премиальными седанами Genesis G80 и G90 и их возможностями в голографическом формате. Каждый пользователь, обладающий очками смешанной реальности HoloLens, может пользоваться приложением, доступным на русском и английском языках.

HoloLens – это устройство смешанной реальности, которое создает интерактивные голограммы в окружающем пространстве. Они обладают пространственным звучанием, интерактивными и физическими свойствами настоящих объектов. Взаимодействовать с элементами смешанной реальности, а также менять их размер и местоположение в реальном пространстве можно с помощью жестов и голосового управления.

Каждый пользователь Microsoft HoloLens сможет получить уникальный опыт погружения в смешанную реальность, наблюдая за реалистичным анимированным изображением автомобилей Genesis и демонстрацией их характеристик. Кроме того, приложение представляет широкие возможности для конфигурации автомобиля. С помощью интерактивного режима пользователь может выбрать вариант экстерьера, определиться с цветом седана, дверей и капота, а также дизайном колес.