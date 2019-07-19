Каким видят россияне «автомобиль мечты»

Наконец, пожалуй, самый главный вопрос: «Сколько должен стоить «автомобиль мечты»?». Понятно, что у всех людей финансовые возможности могут резко отличаться, но в результате нашего опроса было установлено, что каждый четвертый россиянин (24,8%) готов потратить на мечту от 1 до 1,5 млн рублей. Около 19% опрошенных готовы выложить «немного больше» – от 1,5 до 2 млн рублей. Еще почти столько же – наоборот меньше (от 700 тыс. до 1 млн рублей). Впрочем, каждый восьмой (12,1%) респондент и вовсе может заплатить лишь до 700 тыс. рублей. Но есть и те, кто не собирается скупиться на свою мечту. Так, каждый девятый россиянин (10,8%) способен выделить на эти цели от 2 до 2,5 млн рублей. А тех, кто готов потратить и свыше 2,5 млн рублей, набралось даже больше – 15,1%.
C 2014 года www.amsrus.ru