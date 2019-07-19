Каким видят россияне «автомобиль мечты»

Судя по результатам проведенного исследования, большинство опрошенных (63%) считает, что «автомобиль мечты» – это тот, который приносит комфорт и удовольствие. А поскольку в данном случае можно было выбрать несколько вариантов ответа, то еще порядка половины (47,7%) россиян мечтают об автомобиле для путешествий. Немногим меньше высказалось за «семейный автомобиль» (41,2%), а еще примерно каждый третий (34,8%) руководствуется лишь тем фактом, что автомобиль просто ему подходит.

Что касается параметров «автомобиля мечты», то более половины (55,2%) участников опроса хотят, чтобы таковым был кроссовер или внедорожник. При этом сам автомобиль должен быть полноприводным (78%) и с автоматической коробкой передач (70,4%), а под капотом у него должен находиться бензиновый двигатель (53,1%) мощностью от 150 до 200 л.с. (35%). Интересно, что цветовые предпочтения отошли на второй план, т.к. около трети (34,3%) опрошенных это не столь важно.Отдельное внимание в опросе было уделено опциям, которые должен иметь «автомобиль мечты». Здесь респондентам тоже была предоставлена возможность выбора нескольких вариантов ответа. Как выяснилось, наибольшее внимание они уделяют безопасности. Так, более 90% голосов было отдано в пользу подушек безопасности, а еще почти 86% – за антиблокировочную систему (ABS).

Наконец, пожалуй, самый главный вопрос: «Сколько должен стоить «автомобиль мечты»?». Понятно, что у всех людей финансовые возможности могут резко отличаться, но в результате нашего опроса было установлено, что каждый четвертый россиянин (24,8%) готов потратить на мечту от 1 до 1,5 млн рублей. Около 19% опрошенных готовы выложить «немного больше» – от 1,5 до 2 млн рублей. Еще почти столько же – наоборот меньше (от 700 тыс. до 1 млн рублей). Впрочем, каждый восьмой (12,1%) респондент и вовсе может заплатить лишь до 700 тыс. рублей. Но есть и те, кто не собирается скупиться на свою мечту. Так, каждый девятый россиянин (10,8%) способен выделить на эти цели от 2 до 2,5 млн рублей. А тех, кто готов потратить и свыше 2,5 млн рублей, набралось даже больше – 15,1%.