Nissan делает ставку на электромобили 3

Nissan объявила о своих намерениях по увеличению числа электромобилей, внедрению и развитию систем автономного вождения, а также ускорению процессов «подключения» автомобилей к цифровой среде.

Среди прочих, в план включен следующий показатель: к 2022 финансовому году Nissan будет ежегодно продавать 1 миллион электрифицированных автомобилей – либо движущихся исключительно на электроэнергии, либо оснащенных силовыми установками e-POWER.

В рамках плана «Nissan M.O.V.E. to 2022» компания также намеревается:

• Разработать восемь новых «полностью электрических» автомобилей, опираясь на успех нового Nissan Leaf

• Начать наступление электромобилей (под разными брендами) на рынок Китая

• Представить в Японии электромобиль kei сегмента

• Представить в мире электромобиль-кроссовер, вдохновленный концептом Nissan IMx

• Начиная с 2021 ф.г., электрифицировать новые модели INFINITI

• Оборудовать 20 моделей на 20 рынках системами автономного вождения

• К концу периода действия плана достичь 100%-го «подключения» к цифровой среде всех новых автомобилей Nissan, Infiniti и Datsun, продаваемых на ключевых рынках

Филипп Клейн (Philippe Klein), исполнительный директор Nissan по планированию, сказал: «Наша стратегия развития продуктов и технологий нацелена на то, чтобы позиционировать Nissan как компанию, возглавляющую процесс эволюции в автомобилестроении, развитии новых систем и бизнесе. Наши усилия сосредоточены на реализации стратегии Nissan Intelligent Mobility, охватывающей три ключевых аспекта электрификации: автономное вождение, подключение автомобилей к цифровой среде и новые услуги мобильной связи».

Клейн выступал на брифинге перед журналистами наряду со старшими вице-президентами Такао Асами (Takao Asami) и Оги Редзиком (Ogi Redzic), возглавляющими соответствующие проекты Альянса по системам автономного вождения и Connected cars («подключаемые автомобили»). Он подтвердил, что среднесрочный план предусматривает увеличение годовой выручки на 30% – до 16,5 трлн. йен к концу 2022 ф.г. Кроме того, компания намеревается достичь маржи операционной прибыли 8% и совокупного свободного потока денежной наличности 2,5 трлн. йен.

Для достижения этих целей Филипп Клейн пообещал использовать такие ресурсы Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, как архитектурная платформа автомобилей и силовые агрегаты.

Электрификация.

Как заявил Клейн, согласно своей стратегии электрификации, Nissan начнет наступление на рынок Китая в этом году. Процесс возглавит новый электромобиль С-сегмента, использующий технологии Nissan Leaf. Кроме того, в Китае появится EV от совместного предприятия Альянса eGT New Energy Automotive. Новый, доступный по цене электромобиль будет разработан совместно Альянсом и Dongfeng на платформе SUV А-сегмента.

Еще два электромобиля готовятся к выпуску под брендом Venucia.

Также Nissan продолжит внедрение технологии e-POWER, уже предлагаемой для Nissan Note и Nissan Serena в Японии. Более 129 000 автомобилей Note с e-POWER продано в Японии за первый год. Более двух третей покупателей Note выбрали автомобили именно с e-POWER, а не в базовой комплектации.

Как ожидает Nissan, электрифицированные автомобили – в том числе электромобили и модели с e-POWER – обеспечат 40% от объема продаж компании в Японии и Европе к 2022 году, и 50% – к 2025 году. В США, как предполагается, к 2025 году доля таких автомобилей в суммарном объеме продаж достигнет 20 — 30%, а в Китае – 35 — 40%.

INFINITI ускорит тенденцию электрификации. Начиная с 2021 ф.г., новые модели либо будут «чистокровными» электромобилями, либо будут оснащаться системой e-POWER. Как ожидается, к 2025 году электрифицированные автомобили составят 50% продаж INFINITI на мировом рынке.

Автономное вождение.

Nissan также огласил свои планы в рамках стратегии по системам автономного вождения: к 2022 году распространить технологию ProPILOT на 20 моделей на 20 рынках. Компания ожидает, что к 2022 году будет продавать ежегодно один миллион автомобилей, оборудованных ProPILOT.

Затем последует усовершенствование технологии ProPILOT для автономного вождения по нескольким полосам на автомагистралях и управления пунктами назначения. Система с расширенными возможностями будет представлена в Японии как пилотный проект в течение одного года.

В связи с этим, Такао Асами заявил: «Основываясь на опыте Nissan предлагать новейшие системы безопасности, мы продолжаем развивать технологии автономного вождения, двигаясь к системам «hands-free, eyes-off» (то есть, позволяющим человеку не касаться руля и не следить за дорогой) – во всех сферах. Мы уже вывели на дороги больше автомобилей с функциями полуавтономного движения, чем любой другой производитель. И мы продолжаем учиться на этом опыте, чтобы приносить пользу нашим покупателям».

Подключение автомобилей к цифровой среде и услуги мобильной связи.

В свою очередь, Редзик объявил о намерении предлагать «подключение к цифровой среде» для всех новых автомобилей Nissan, INFINITI и Datsun, продаваемых на ключевых рынках, благодаря запуску облачного ресурса Альянса – Alliance Connected Cloud.

«Alliance Connected Cloud позволит всем участникам Альянса интегрировать управление данными для всех автомобилей, «подключенных» в прошлом, настоящем или будущем – как для новых моделей, так и для тех, которые уже вышли на дороги, – говорит Редзик. – Этот облачный ресурс будет поддерживать информационно-развлекательные сервисы, а также единый механизм коммуникации, чтобы облегчить обновления в реальном времени для всех автомобилей».

Alliance Connected Cloud создает основу для расширения возможностей подключения и мобильной связи для Nissan, в том числе для услуг по прокату роботизированных автомобилей. Ранее в этом месяце Nissan протестировал свой первый подобный сервис под названием “Easy Ride” совместно с партнером – компанией DeNA. К началу 2020-х годов Nissan собирается предоставлять коммерческие сервисы непосредственно покупателям.