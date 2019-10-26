Старая история…

Когда-то очень давно, в 30-х годах прошлого века, где-то в южной Калифорнии…

Начало не плохое, почти как у сказки, однако история этого направления автомобилестроения является вполне реальной. Мало на свете людей, кто никогда не слышал о них. Хот-род – весьма интересный тип автомобиля. Является детищем неуемной страсти американской молодежи 30-х годов к гонкам и желанию померяться друг с другом… объемом моторов.

Об этих автомобилях написано много похожих друг на друга статей, и эта не станет чем-то выдающимся. Какова цель? – спросите вы. Да просто напомнить читателю о том, что порой человеческая мысль может породить что-то, что впоследствии вырастет в нечто большее, в данном случае нечто большее чем просто старый переделанный для гонок автомобиль. Теперь это и спорт, и искусство, и культура.

Энтузиастов, увлеченно строящих хот-роды, с годами не уменьшилось. Они выставляют свои творения на специализированных выставках-слетах маньяков-поклонников данного средства передвижения. Хотя иной раз глядя на некоторые экземпляры задумываешься, а как на этом можно вообще передвигаться. Но часто попадаются и такие, которым место в музее. Они блестят хромом, поражают разнообразием рисунков, узоров и гравировок. Конечно же некоторые владельцы участвуют на своих машинах в гонках, но к сожалению не всегда они заканчиваются хорошо. Совладать с мощностью и крутящим моментом таких монстров сможет не каждый.

В 50-е годы хот-роды популяризировал кинематограф. Кроме того, со временем появился такой вид спорта как дрег-рейсинг – гоночное соревнование, являющееся заездом на дистанцию в 402 метра (¼ мили). Реже заезды проходят на более длинные дистанции. Участвуют не только автомобили, но и мотоциклы и катера и не только с двигателями внутреннего сгорания.

Таким образом, хот-род прочно вошел в нашу жизнь и для кого-то стал ее неотъемлемой частью.

Для переделки в хот-роды выбирали чаще всего родстеры из-за их небольшой массы. Принято считать, что классический хот-род строится на основе автомобилей до 1945 года выпуска. Нередко для дополнительного облегчения с автомобилей снимали крылья, капоты и другие навесные части кузова, что придавало таким машинам весьма специфический внешний вид, позже ставший своего рода «классикой». Интерьер зачастую просто выбрасывался – оставался лишь несущий каркас и самые необходимые элементы.

Что касается аэродинамических показателей, то их улучшения добивались за счет пониженной крыши и наклона лобового стекла. Непременная принадлежность хот-родов — большие задние колеса, позволяющие максимально полно реализовать мощность двигателя. Двигатель заменялся на более мощный, либо настраивался.

Главной целью доработки любого спортивного автомобиля является обеспечение его большей мощностью и лучшей аэродинамикой. Об этих важнейших столпах автомобилестроение энтузиасты хот родов знали еще 80 лет назад. Главным в модификации хот-рода становилась форсировка двигателя путем увеличения рабочего объема, установки приводного нагнетателя и позже – системы подачи закиси азота. Хот-род получал увеличенные клапана, кованые шатуны и поршни, а также расширенные кулачки распределительного вала. Помимо этого, хот-род оснащался новыми глушителями с пониженным сопротивлением газам и увеличенным проходным сечением.

Еще одной интересной разновидностью хот-родов является рет-род. Отличается тем, что внешне выглядит весьма неряшливо, зачастую искусственно состарен, покрыт ржавчиной и следами нещадной эксплуатации.

Хочется отметить еще один момент. В последнее время весьма развито миниатюрное автомобилестроение. Многие любители коллекционируют модели автомобилей в масштабе от 1:8 до 1:120. Самым разнообразным считается масштаб 1:43. Именно в этом масштабе производителями представлено максимальное разнообразие. Из заводских моделей хот-родов в таком масштабе на память приходит только Minichamps.

Однако есть любители которые переделывают уже существующие масштабные модели самостоятельно. На мой взгляд получается не плохо.