У ГИБДД отберут штрафы с камер: «за» и «против» 41

Уже скоро Госавтоинспекция может лишиться права штрафовать водителей в автоматическом режиме.

К каким последствиям это может привести? В декабре 2017 года, как пишет Авто Mail.Ru, Госдума приняла в первом чтении поправки, согласно которым местным властям передадут полномочия по рассмотрению 38 видов нарушений, зафиксированных камерами: превышение скорости, выезд на встречку, выделенку и т. д. Два года назад МВД выступало против данного законопроекта. Однако недавно, после смены руководства Госавтоинспекции, поправкам все-таки дали «зеленый свет».

Аргументы «за»:

Не будет дефицита сотрудников.

В настоящее время оформлением большинства штрафов, выписанных в автоматическом режиме, занимается ГИБДД. Это означает, что под каждым постановлением есть подпись инспектора. В теории он должен отбраковывать ошибочные постановления, однако на практике подобные квитанции оформляются как под копирку. Причина банальная — нехватка кадров. Например, в одной Москве миллионы штрафов с камер проходят через отдел, состоящий из… 30 человек! Разумеется, они просто не могут справиться с таким объемом информации.

Если передать штрафы с камер сторонней организации, кадровый голод будет проще решить. А сама Госавтоинспекция сможет сконцентрироваться на своих прямых обязанностях — обеспечении дорожной безопасности. В конце концов, в той же Москве штрафы за неправильную и неоплаченную парковку уже оформляет гражданская структура — МАДИ. И никто от этого не умер.

Неотвратимость наказания.

Еще недавно в столице царил парковочный беспредел. Но москвичи научились соблюдать правила. Кому охота отдавать 2500-3000 рублей, а то и нарваться на принудительную эвакуацию?

Причем здесь штрафы с камер? Если их оформление отдадут региональным структурам, их количество, скорее всего, вырастет. И число лихачей на дорогах пойдет на спад.

ГИБДД станет легче.

По сути, Госавтоинспекцию просто избавляют от несвойственных ей обязанностей. Во многих странах мира оформлением мелких нарушений занимаются локальные структуры. Например, в Германии это — Ordnungsamt, во Франции — Police municipale, в Чехии — Městská policie, в Польше — Straż miejska. То есть в этом смысле мы идем по уже проторенной дороге.

Аргументы «против»:

Ошибок будет больше.

В 2017-2018 годах сначала МАДИ, а затем и Савеловский суд Москвы отказались отменять штраф москвичке, которую наказали за то, что та была вынуждена менять колесо на дороге (женщине пришла квитанция за неправильную парковку).

Москва, получив первую порцию полномочий по взиманию штрафов, совершает массу нарушений федерального законодательства. По моим депутатским запросам Савеловская и Лефортовская межрайонные прокуратуры проводили в свое время проверку, как исполняется законодательство в работе МАДИ. И нашли массу нарушений. Например,[с водителей] было взыскано 1,8 млрд рублей неуполномоченными на то лицами. То есть неправомочно, незаконно. И никто эти деньги не вернул! Вячеслав Лысаков первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству.

Что будет, если гражданским структурам отдадут не только штрафы за неправильную парковку, но еще за 38 видов нарушений? Скорее всего, количество ошибочных постановлений резко увеличится.

Рост нагрузки на суды.

Зачастую суд — это единственный способ отменить незаконную квитанцию. Конечно, сначала водитель должен написать обращение в орган, оформивший «письмо счастья», — например, МАДИ. Но будем объективны, там редко идут навстречу автомобилистам. Поэтому им приходится идти в суд. И эксперты уже сейчас предупреждают: если «бракованных» квитанций станет больше, то уполномоченные органы просто захлебнутся от жалоб.

Водители столкнутся с валом штрафов. Потому что регионам на местах будет проще организовать их взимание и всей инфраструктуры — установку камер и т.д. Это будет означать рост нагрузки и на суды, и на те структуры, которые будут рассматривать эти жалобы. Сергей Радько адвокат общественного движения «Свобода выбора».

Штрафная диктатура.

В настоящее время обязанности между разными структурами поделены. Например, комплексы фото- и видеофиксации устанавливают местные власти с учетом мнения ГИБДД. Штрафные квитанции с камер за большинство нарушений оформляет Госавтоинспекция, а деньги от них направляются в местный бюджет. В свою очередь организацией движения может заниматься как ГИБДД, так и местная структура (например, в Москве это — ЦОДД). Как ни крути, но определенная система сдерживания и противовесов есть.

А теперь давайте представим, что ГИБДД отстранили от дорожных камер. Получится, что организовывать движение, наказывать водителей и распоряжаться бюджетом будут только местные власти. То есть возникнет самая настоящая диктатура! Например, достаточно установить абсурдный знак ограничения скорости и повесить камеру, как деньги потекут рекой! Разумеется, такой подход не имеет ничего общего с дорожной безопасностью.

«Регионы как никто заинтересован в росте количества штрафов, поскольку все они идут в региональный бюджет. Получается очень большой соблазн сделать так, как это сделали в Москве — так называемые “места-ловушки”. А если вспомнить, что в столице штрафы [за это нарушение] в 2 раза выше, чем в остальной России, понятно, зачем это было сделано», — уверен Сергей Радько.

План по штрафам.

Местные власти уже открыто составляют планы по количеству собранных штрафов!

Даже когда заказчик-регион пишет техзадание [на установку камеры], существует условие: чтобы камера в течение года собрала определенную сумму. Это — абсурд! Получается, что задача — собрать как можно больше денег, а не улучшить дорожную безопасность. Вячеслав Лысаков первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству.

«На текущий момент в Москве план по сбору штрафов в течение года — 28 миллиардов рублей. Это — совершенно открытая информация и это то, за что нещадно критиковали ГИБДД. Теперь МВД отодвинули, но оказалось, что разницы нет никакой», — поясняет Петр Шкуматов, добавляя, что какого-то верхнего предела количества камер нет, и их число можно увеличивать до бесконечности.

Передача личных данных.

Мало кто задумывается, что муниципальным структурам фактически могут передать доступ ко всем личным данным. Сейчас ими распоряжается ГИБДД, сотрудники которой давали присягу и носят погоны. Что будет, если этой информацией будут заведовать гражданские лица? Фактически она может оказаться в открытом доступе и попасть «не в те руки».

«МВД — это надзорно-контрольная вертикаль. Это — специально обученные люди. Сейчас же, когда эти полномочия передадут, этой работой будут заниматься люди, набранные с улицы в прямом смысле слова. Здесь опасность даже террористическая. С помощью камер можно в режиме онлайн проследить маршрут любого автомобиля. И такого, который перевозит деньги или радиоактивные вещества, [выследить] машины оперативников, работающих под прикрытием, автомобили, которые участвуют в программе защиты свидетелей, любую машину», — считает Вячеслав Лысаков.

Несогласованность мер.

Новый законопроект нужно рассматривать не только как вещь в себе, но и в совокупности с другими принимаемыми мерами.

С одной стороны, правительство и другие субъекты вносят множество законопроектов, которые должны повысить безопасность дорожного движения. А с другой — сокращает штат ГАИ и уповает на камеры, у которых цель — собрать как можно больше денег. Задача будет поставлена одна — с помощью этого инструментария продолжать собирать средства. А ведь мы можем убрать с дорог «отморозков», пьяных, обдолбанных, только остановив и оформив протокол на месте! Это может сделать только инспектор ГИБДД. Вячеслав Лысаков первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству.

Заканчивать, увы, приходится на невеселой ноте. Все опрошенные нами эксперты сходятся во мнении, что минусы данной реформы перевешивают. И, похоже, в ближайшие годы «письма счастья» имеют все шансы из сдерживающей меры окончательно превратиться в еще один налог на право ездить на автомобиле.