Восемнадцатый арт-кар BMW покажут в конце марта 5

С 29 по 31 марта свои двери вновь распахнет ежегодная выставка-ярмарка Art Basel в Гонконге.

На этом самом значимом культурном мероприятии Азии будут представлены работы более 4 тысяч художников из 248 ключевых галерей мира. В рамках партнерства индийская художница Астха Бутаил – победитель инициативы BMW Art Journey – подробно расскажет о своем проекте, а также будет представлен шорт-лист номинантов нового сезона. Посетители выставки получат уникальную возможность увидеть восемнадцатый арт-кар в легендарной коллекции BMW – автомобиль, созданный китайской художницей Цао Фэй, будет представлен в зоне BMW Lounge. Кроме того, BMW Group по традиции предоставит официальные VIP-шаттлы для гостей выставки.

Восемнадцатый арт-кар BMW в исполнении Цао Фей.

Почти все автомобили в коллекции BMW Art Car созданы для участия в гоночных состязаниях, однако очень немногие из них могут сохранить свой первозданный вид в ходе этого события. Арт-кар в исполнении Цао Фэй – приятное исключение. Автомобиль, пришедший в первой пятерки к финишу сложнейшей трассы в Макао в ноябре 2017 года, продемонстрируют в секции BMW Lounge. Объект творческого изыскания Цао Фэй – это отражение скорости происходящих в Китае изменений, традиций и взгляда в будущее.

Художница подошла к воодушевляющему проекту BMW Art Car в свойственной ей манере – построив целую параллельную вселенную. Работу составляют три компонента: видео, фокусирующееся на одухотворенном путешественнике во времени, элементы дополненной реальности, показывающие красочные частицы света, доступные через специальное приложение (поиск в App Store по ключевому слову «BMW Art Car #18») и сам гоночный автомобиль BMW M6 GT3 оригинального и загадочного угольно-черного оттенка. Отдавая должное структуре углеродного волокна, из которого сделана ходовая часть гоночного автомобиля, Цао Фэй выбрала не отражающий свет черный цвет, погружающий автомобиль в бескрайние возможности цифрового мира.

Проект BMW Art Journey на выставке-ярмарке Art Basel в Гонконге.

BMW Art Journey – совместная глобальная инициатива BMW Group и Art Basel, запущенная в 2015 году для поддержки начинающих художников по всему миру. Прошлогодний победитель проекта Астха Бутаил (галерея GALLERYSKE, Нью-Дели, Бангалор) в рамках выставки Art Basel в Гонконге познакомит гостей мероприятия со своим проектом «В отсутствии письменности» («In the Absence of Writing»). Художница планирует исследовать традиции зороастрийской авесты, еврейской устной Торы и индийских вед, наблюдая и записывая различные методы запоминания, а также интервьюируя ученых и практиков каждой традиции. Маршрут путешествия пройдет через города Йезд (Иран), Иерусалим (Израиль), Лондон (Великобритания), Варанаси, Пуна, Нью-Дели и Мумбаи (Индия). Проект связан с понятием памяти и живыми традициями, которые передаются через преподавание и устную поэзию.

По словам художницы, этот проект – «дань уважения неосязаемым устным традициям, которые продолжают жить и сегодня». Увлекательное путешествие свяжет художницу со священными языками трех культур: санскритом, фарси и ивритом. Главной целью творческого эксперимента является поиск схожести в различиях. На всем протяжении маршрута Астха Бутаил будет нести с собой мобильную палатку, внешний вид которой будет изменяться в зависимости от места назначения. С ее помощью, а также используя книги из своего прошлого проекта, художница будет создавать отдельные видеоролики, своеобразные истории внутри истории.

На предстоящей выставке Art Basel в Гонконге международные эксперты снова выберут шорт-лист из трех участников, представленных в секции Discoveries, для нового сезона BMW Art Journey. В состав экспертного жюри вошли директор музея Соломона Р. Гуггенхейма (Нью Йорк) Ричард Армстронг, директор азиатского арт-архива (Гонконг) Клэр Хсю, директор Муниципальной галереи Lenbachhaus (Мюнхен) д-р Маттиас Мулинг, президент индийской Биеннале современного искусства Kochi-Muziris Босе Кришнамахари и куратор Галереи визуальных искусств M+ (Гонконг) Полин Дж.Яо.

Имена претендентов, которым будет предоставлена возможность предложить свой маршрут путешествия в рамках проекта BMW Art Journey, будут объявлены в секции BMW Lounge 28 марта 2018 года, в 17:30 по местному времени. В честь этого события BMW организует эксклюзивную коктейльную VIP-вечеринку.

О выставке Art Basel.

Выставка Art Basel, основанная в 1970 году группой галеристов из швейцарского города Базель. сегодня является одной из главных мировых площадок современного искусства и базируется в трех городах – Базеле, Майами и Гонконге. Каждый из трех городов задает мероприятию свой особый тон. Эта особенность напрямую влияет на участвующие галереи, представленные работы и содержание выставок, создаваемых в сотрудничестве с местными культурными учреждениями.

Выставка Art Basel уже давно вышла за пределы организации традиционных арт-ярмарок. В 2014 году была запущена собственная краудфандинговая платформа по сбору средств для реализации выдающихся некоммерческих арт-проектов по всему миру. За все время существования данной инициативы было собрано более 2 млн. долларов США и претворено в жизнь около 70 творческих работ от Боготы до Хошимина, Сан-Хосе и Кабула. Запущенный в 2016 году проект Art Basel Cities сотрудничает с городами-партнерами для создания интересных и ярких культурных программ, а также способствует развитию уникальной культурной среды, присущей конкретному региону. Более подробная информация на сайте artbasel.com.