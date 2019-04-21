Porsche Motorsport: в Испании продолжаетcя подготовка к Формула E

Команда Porsche впервые выступит в сезоне 6 (2019/2020) чемпионата ABB FIA Формулы Е.

В ходе подготовки к первой гонке Porsche в Формуле Е основной пилот Нил Яни (Швейцария) и тест-пилот Брендон Хартли (Новая Зеландия) выполнили масштабную тестовую программу. На трассе Circuit Calafat в Испании они в течение трех дней проехали на автомобиле Формулы Е в общей сложности 1000 километров. На ближайшие месяцы запланированы дальнейшие интенсивные тесты.

Информация о Circuit Calafat:

Местонахождение: рядом с Л’Амеллья-де-Мар

Длина: 3250 м

Правых поворотов: 9

Левых поворотов: 7

Мнения о тестах в Калафате Нил Яни (заводской пилот Porsche, основной пилот): «У меня очень положительные впечатления по итогам тестов автомобиля Porsche Формулы Е в Калафате. На тестах нашего гоночного автомобиля было очень важно проехать много километров и накопить богатый опыт – прежде всего в техническом плане. Это были очень продуктивные дни. Я рад, что в ближайшие месяцы мы вместе с командой будем работать над тем, чтобы получить максимум от гоночного Porsche для Формулы Е».

Брендон Хартли (заводской пилот Porsche, тест-пилот): «Моя задача как тест-пилота заключается в том, чтобы помочь в подготовке к шестому сезону Формуле Е. До сих пор на первом плане для меня было тестирование на симуляторах в Вайссахе. Теперь я получил возможность проехать тестовые километры на гоночной трассе – для меня это одновременно наслаждение и важная задача. Разумеется, управление автомобилем доставляет огромное удовольствие. Мне очень приятно работать вместе с талантливыми людьми на Porsche и вносить свой вклад в развитие этого проекта».

Амиэль Линдсей (менеджер команды): «Мы очень довольны тестами автомобиля Porsche Формулы Е в Калафате. Нам удалось выполнить очень насыщенную программу, и мы определили свой дальнейший путь на несколько месяцев вперед. Собранные данные послужат основой. Теперь мы их детально проанализируем, чтобы оптимально подготовиться к следующим тестам».