Новая версия кроссовера Subaru Outback – Black Line

Новая версия кроссовера Subaru Outback – Black Line
Сентябрь 23 15:01 2019

В сентябре 2019 года в рамках юбилейного фестиваля Subafest 2019,  была представлена новая версия кроссовера Subaru Outback, которая получила название Black Line

От уже известной поклонникам модели автомобиль отличается оригинальными элементами отделки в экстерьере и интерьере. Если говорить о внешности, то здесь стоит отметить колёсные диски, рейлинги на крыше, решётку радиатора и окантовку противотуманных фар. Все эти элементы выполнены в чёрном цвете, чтобы подчеркнуть премиальность версии Black Line.Subaru Outback Black Line

В салоне появился логотип на подголовниках с указанием спецверсии и комплект текстильных ковриков с вышивкой. Кроме этого, Subaru Outback Black Line оснащается высококлассной аудиосистемой Harman JBL с десятью динамиками. А в камеру заднего вида добавлен омыватель. Автомобиль построен на базе максимальной комплектации Premium ES и доступен с бензиновыми горизонтально-оппозитными моторами объёмом 2.5 и 3.6 литра.Subaru Outback Black Line

Цветов кузова у версии Black Line будет два: «Белый перламутр» (Chrystal White Pearl) и, конечно же, «Чёрный металлик» (Chrystal Black Silica). Продажи специальной версии стартуют 15 октября, а предварительный приём заказов – уже начался на фестивале Subafest 2019 и во всех дилерских центрах. В зависимости от объёма двигателя – 2.5 или 3.6 л. – составит 3 159 900 и 3 669 900 рублей соответственно.Subaru Outback Black Line

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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