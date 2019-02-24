Новый Nissan Juke: появились первые шпионские фото

Новый кроссовер Nissan Juke проходит дорожные испытания

В Сети появились первые фото нового Nissan Juke – кроссовер сейчас проходит дорожные испытания. Снимки публикует издание autocar.co.uk.

Хотя автомобиль на этих изображениях весь покрыт маскировочной пленкой, стилистически он будет очень похож на нынешнее поколение модели.

Новый Juke, вероятно, будет построен на растянутой версии CMF-платформы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, используемой Renault Clio. Ожидается, что он избавится от атмосферных бензиновых двигателей, которые до сих пор составляли большую часть его объема продаж. Вместо них автомобиль получит турбированные 1,0-литровые трехцилиндровые и 1,3-литровые четырехцилиндровые движки от Qashqai. 1,5-литровый дизель мощностью 109 л.с., вероятно, также будет предлагаться. Как и 1,6-литровый наддувный агрегат, который выдает 190 лошадиных сил. Полный привод никуда не денется.

Оригинальный Juke был представлен на Женевском автосалоне в 2010 году и способствовал росту популярности компактных кроссоверов. С точки зрения продаж этот класс вырос в десять раз по всей Европе между 2010 и 2016 годами, а к 2022 году, как ожидается, удвоится по сравнению с уровнем 2016 года (до 1,13 миллиона единиц).

Juke второго поколения, разработанный в лондонской студии Nissan, дебютирует в конце этого года и поступит в продажу в начале 2020 года.

В Европе Juke пользуется популярностью (в прошлом году было продано 68 773 авто), чего не скажешь о России. Кроссовер в 2016 году на некоторое время пропал из автосалонов под предлогом падения продаж, но вернулся через год. В середине 2018 года в нашей стране начались продажи обновленной модели. Сейчас автомобиль можно купить от 1 200 000 рублей с 1,6-литровым бензиновым двигателем (117 л.с.), коробкой передач CVT и передним приводом. В прошлом году дилеры японской марки реализовали в нашей стране всего 2547 экземпляров Juke. Для сравнения: в 2014 году в России было продано почти 20,5 тысяч экземпляров Juke.

Ждать новое поколение Nissan Juke у нас вряд ли стоит – без локализации производства модели будет очень трудно конкурировать за покупателя. Вместо Juke россиянам в скором времени предложат компактный кроссовер Nissan Kicks, о выходе которого на наш рынок “РГ” уже сообщала. Впрочем, когда это произойдет – не очень понятно, но точно не в этом году.

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