Интервью шеф-дизайнера марки Volkswagen Клауса Бишоффа

На ряд вопросов дал свои пояснения шеф-дизайнер марки Volkswagen Клаус Бишофф

Клаус Бишофф вот уже три десятилетия определяет, каким будет дизайн автомобилей Volkswagen. Он родился в Гамбурге и в 1989 году начал работать дизайнером интерьера и экстерьера в Вольфсбурге. Бишофф спроектировал четыре модельные линейки Volkswagen, в том числе Golf и Passat, малолитражный up! и лифтбек премиум-класса Arteon, а также такие модели класса SUV, как Touareg, Tiguan и T-Roc. Однако самой сложной задачей для дизайнера стала работа над автомобилями семейства ID., которые скоро появятся на рынке. В ходе нашей беседы господин Бишофф рассказал о предлагаемых наступающей эрой электрической мобильности новых возможностях и отметил, что дизайнеры получают невероятную свободу самовыражения.

Господин Бишофф, электрическая мобильность радикально меняет всю сферу автомобильного дизайна. Какие изменения Вас особенно удивили?

Фактически меняется почти все. Все направления – от инструментов продаж до самого продукта – формируются заново. Изменения начинаются с компонента, который с самого начала определял каноны автомобильного дизайна: из внутреннего наполнения исключен двигатель внутреннего сгорания, что создает совершенно новое пространство. Для меня как дизайнера невозможно придумать более интересную задачу.

У электромобиля нет громоздкого двигателя, но есть массивная аккумуляторная батарея, расположенная в центре, снизу. Как это отражается на дизайне?

До сих пор около трети внутреннего объема кузова автомобиля занимал двигатель – отсюда и классический капот с решеткой радиатора. За ним размещалось пространство для пассажиров и багажное отделение – концепция, которую мы совершенствовали на протяжении десятилетий. Теперь треть автомобиля будет приходиться на вакуум, который необходимо заполнить. Кроме того, используется другая платформа, что также влечет за собой значительные перемены: например, изменение высоты посадки. Однако все эти особенности увеличивают и степень нашей свободы. Используя базовую платформу со встроенной аккумуляторной батареей, мы можем достаточно свободно размещать пассажиров и проектировать все оставшиеся элементы вокруг них. Мы получаем возможность создавать продукты с совершенно новыми характеристиками.

Размещение в нижней части тяжелого аккумулятора, кроме того меняет и ходовые качества автомобиля. Электромобили отличаются особенно низким центром тяжести.

Верно. Это также расширяет наши возможности по созданию интерьеров. До сих пор во внутреннем пространстве всегда присутствовал центральный туннель для карданного вала. Теперь все по-другому, что открывает невероятные перспективы перед дизайнерами интерьеров. Благодаря цифровой трансформации и технологиям подключения мы можем предлагать новый опыт использования, новую философию управления и принципиально иные ощущения от вождения.

В последние десятилетия автомобильный дизайн во многом подчинялся требованиям аэродинамики и результатам испытаний в аэродинамической трубе. Изменится ли это в эпоху электрической мобильности?

Уверен, что в любом случае мы увидим эволюционный прорыв в сфере дизайна электромобилей под влиянием новых технологий. Новая эпоха позволяет нам, дизайнерам, действовать намного смелее, подвергать сомнению установившиеся практики и исследовать новые направления.

Можно ли сказать, что в эпоху электрической мобильности все большее значение приобретает интерьер автомобиля? И связано ли это с тем, что автомобиль из средства передвижения эволюционирует в пространство для жизни, а цифровые системы открывают новые возможности?

Да, автомобиль превращается из рабочего места водителя, то есть эргономически оптимизированной системы управления механизмами, в наделенную всеобъемлющими сетевыми решениями гостиную. С развитием цифровых технологий объемные компоненты становятся легче, тоньше и уменьшаются в размерах. Система кондиционирования воздуха теперь занимает меньше места, потому что большая ее часть переместилась в пространство, ранее предназначавшееся для двигателя. Это позволяет создавать более вместительный и функциональный интерьер. Однако электромобили, как и раньше, нуждаются в системах пассивной и активной безопасности. В будущем безопасность будет обеспечиваться за счет систем автономного управления – и это откроет перед дизайнерами еще более широкие возможности.

Новый Volkswagen ID. – первая модель семейства ID. на платформе МЕВ – появится в начале 2020 года. В чем заключается особенность ДНК ID. именно для Вас?

Философия ID. для нас определяет новую идентичность семейства электромобилей. Модели ID. выделяются располагающим, ненавязчивым образом и чистыми линиями. Конструктивных элементов немного, но их отличает невероятно продуманный дизайн. Инновационные формы кузова новой модели олицетворяют кардинально новую концепцию. Мы хотим предложить электромобили, обладающие собственным характером. Кроме того, мы пытаемся развеять сомнения в отношении перспектив новой технологии привода. И мы никогда не забываем о необходимости обеспечить максимальную доступность. Электрическая мобильность для всех и каждого – вот наш девиз.

Кто Ваш фаворит?

Вероятно, ID. BUZZ, поскольку модель представляет собой уникальное сочетание преимуществ электрической мобильности и уникального фирменного стиля марки – это безошибочно Volkswagen, полностью переосмысленная концепция легендарного Bulli.

Новое значение в эпоху электрической мобильности приобретает звуковой дизайн: стоит ли перед вами задача разработать для бесшумно работающего автомобиля звучание, которое станет частью фирменного стиля? Это совершенно новое направление в автомобильном дизайне. Разумеется, нам прежде доводилось работать над оптимизацией звука. Электромобиль практически бесшумен, однако с увеличением скорости шумы, которые сегодня заглушаются шумом двигателя, также становятся заметнее. Поэтому важно уделять особое внимание звукоизоляции и, конечно, общему «звучанию»автомобиля. Мы четче воспринимаем каждый щелчок, каждое прикосновение, каждое нажатие переключателя. Это открывает безграничные возможности.

Как, по вашему мнению, должен звучать автомобиль Volkswagen?

Каждая модель Volkswagen должна олицетворять близость по духу, дружелюбность и сдержанность. Другими словами, автомобиль не должен быть агрессивным, навязчивым и назойливым. Для этого необходимо создать звуки, которые не будут раздражающими, даже когда слышишь их в десятый раз, и смогут каждый день доставлять удовольствие. В эпоху электрической мобильности все большую важность приобретают цифровые автомобильные системы.

Приводит ли это к более тесному сотрудничеству с разработчиками программного обеспечения и пользовательских интерфейсов?

Сегодня дизайнерам автомобилей необходимо придерживаться комплексного подхода. Наша задача гораздо масштабнее, чем просто сконструировать автомобиль. Мы должны сделать так, чтобы в любой точке контакта люди соприкасались с целостной философией бренда. Например, мне нужно понимать, как Volkswagen будет отображаться на экране смартфона, и учитывать это. Обеспечить «безупречное» управление функциями с помощью планшета – чтобы они выглядели так же, как и в автомобиле, издавали те же звуки, имели ту же графику, дизайн и навигацию. Наши компетенции значительно расширились.

Должен ли автомобильный дизайнер завтрашнего дня быть еще и UX-дизайнером?

Разработка пользовательских интерфейсов – это скорее ещё одна составляющая универсальных навыков современных представителей нашей профессии. Вам не удастся далеко продвинуться, работая только в направлении дизайна конструкций. Вам необходимы глубокие знания ценностей бренда, индивидуальных особенностей продуктов, цифровых систем и технологий.

Какое место в вашей повседневной жизни занимает дополненная реальность?

Сегодня поменялся и подход к работе. Конечно, все начинается с визуального представления идеи в двухмерном формате: на планшете или на бумаге. Но переход к третьему измерению осуществляется напрямую и значительно быстрее. Я надеваю очки виртуальной реальности, создаю трехмерный эскиз, после чего сотрудники моей команды и члены правления могут вместе побывать в виртуальном кузове автомобиля. Если мне понравится это решение, я смогу отправить эскиз напрямую в аэродинамическую трубу и проверить значение коэффициента аэродинамического сопротивления. В прошлом переход от одного этапа к другому занимал недели и месяцы. А сегодня поддерживающие рабочий процесс цифровые технологии позволяют нам быть более гибкими и эффективными. Все это особенно важно, если учесть, что сотрудники моей команды и сопряженных подразделений находятся в Вольфсбурге и Шанхае, Сан-Паулу и Мехико.

То есть, если Герберт Дисс спросит: «А что насчет ID. CROZZ, господин Бишофф?», вы дадите ему очки и пригласите сеть в автомобиль.

Да, и он уже опробовал данный способ. И, откровенно говоря, был очень впечатлен.