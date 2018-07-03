Специальные цены на новый кроссовер QX50 в России объявляет INFINITI 10

INFINITI объявляет cпециальные цены на новый кроссовер QX50 в России

Специальные цены для российского рынка на новый кроссовер QX50 2019 модельного года объявляет INFINITI, продажи начнутся в августе.

Новый INFINITI QX50 будет доступен в России в новых эксклюзивных версиях: Pure, Luxe, Sensory и Autograph с 2-литровым двигателем мощностью в 249 л.с. и полным приводом.

В стандартном исполнении версии Pure новый QX50 может похвастать щедрым списком премиального оборудования. Уже в стандарте автомобиль оснащается системой интеллектуального полного привода, круиз-контролем, 8 подушками безопасности, мультимедийной системой InTouch с двойным цветным сенсорным дисплеем 8″ и 7″ дюймов, системой бесконтактного открытия дверей и безключевого запуска двигателя, обогревом ветрового стекла в зоне щеток и обогревом боковых зеркал, светодиодными фарами заднего и переднего освещения с авторегулировкой уровня наклона, электроприводом двери багажника, системой Welcome Lightning («Интуитивное освещение»). Стоимость комплектации Pure составит от 2 799 000 рублей.

Версия Luxe получила тонировку задних боковых стекол и двери багажника, светодиодные передние противотуманные фары, панорамную крышу и рейлинги, трех-зонный автоматический климат-контроль и отделку салона светлым матовым алюминием. Стоимость комплектации Luxe составит от 2 900 000 рублей.

Версия Sensory включает в себя (в дополнение к оборудованию верии Luxe) систему кругового обзора, систему обнаружения приближающихся объектов и ассистента парковки, интерактивную навигационную систему INFINITI, дистанционный запуск двигателя, память настроек положения передних сидений, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида, светодиодные фары улучшенного дизайна Ice cube c авторегулировкой, систему адаптивного освещения дороги, аудиосистему BOSE Premium Sound System с 15 динамиками мощностью 450 Ватт. Стоимость комплектации Sensory составит от 3 500 000 рублей.

Версия Autograph получила дизайнерский пакет c уникальной трехцветной отделкой интерьера ISLAND WHITE с высочайшим качеством применяемых материалов и исполнения деталей. Отделка сидений выполнена премиальной кожей белого цвета с прострочкой с алмазным рисунком. Отделка деталей интерьера — потолок, центральная консоль, приборная панель, дверные панели — выполнена материалом Ultrasuede контрастного синего цвета. Стоимость комплектации Autograph составит от 3 960 000 рублей.

Для лояльных клиентов INFINITI при обмене автомобилей QX50 и QX70 в trade-in действует специальное предложение c преимуществом в 150 000 тысяч рублей: стоимость нового QX50 начинается от 2 650 000 руб.

Автомобиль уже доступен для предзаказа во всех официальных дилерах INFINITI. Первые поставки новой модели ожидаются в начале августа 2018 года.