Из дилерских центров Genser исчезнут автомобили Ford 7

Ford расторгает контракт с одним из крупнейших автодилеров в России — компанией Genser.

Ранее Московский кредитный банк сообщил о намерении обратиться в суд о банкротстве девяти «дочек» Genser.

Дилерский договор с​​ компанией Genser, как сообщает РБК, прекращает действовать с конца марта по обоюдному соглашению сторон. Об этом РБК сообщил официальный представитель Ford Sollers. Представитель Genser не ответил на звонок РБК.

«В течение месяца дилерские центры Genser производят выдачи автомобилей Ford клиентам по ранее заключенным контрактам и выполняют сервисные обязательства. На данный момент не зафиксировано случаев нарушения договорных обязательств», — сказал представитель бренда.

По данным официального сайта Ford, в Москве и Московской области с автомобилями компании продолжают работать 26 дилеров, в числе которых Major, «Авилон», «Рольф» и «Фаворит Моторс».