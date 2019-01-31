Mitsubishi покажет в Женеве прототип электрокроссовера

Mitsubishi покажет в Женеве прототип электрокроссовера
Январь 31 21:02 2019

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру нового кроссовера

Концепт-кар с электромотором будет показан на автосалоне в Женеве. Модель Mitsubishi Engelberg Tourer Concept получила название в честь престижного швейцарского зимнего спортивного курорта. MitsubishiЗаявлено, что новым концепт-каром японский автопроизводитель намерен продемонстрировать дальнейшее развитие фирменного дизайна и технологий в области электромобилей.Напомним, автосалон в Женеве пройдет в марте 2019 года. Премьера Mitsubishi Engelberg Tourer Concept состоится 5 марта.

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AMSRUS
AMSRUS

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