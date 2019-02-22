Сразу две модели INFINITI названы лучшими автомобилями в исследовании «Наименьшая стоимость владения за пятилетний период»

INFINITI QX60 и QX80 названы лучшими автомобилями в исследовании «Наименьшая стоимость владения за пятилетний период»

Сразу две модели INFINITI – среднеразмерный премиальный кроссовер INFINITI QX60 и полноразмерный внедорожник INFINITI QX80 – названы лучшими автомобилями в исследовании «Наименьшая стоимость владения за пятилетний период», проведенном влиятельной ассоциацией Kelley Blue Book.

Исследование «Наименьшая стоимость владения за пятилетний период» оценивает предположительные финансовые издержки покупателей в первые пять лет после приобретения машины. Эксперты Kelley Blue Book учитывают такие параметры как прогнозируемая потеря стоимости автомобиля, расходы на топливо, кредитные, страховые, сервисные, ремонтные, а также налоговые выплаты. Справочник «Наименьшая стоимость владения за пятилетний период от Kelly Blue Book» за 2019 год помогает покупателям получить максимально детальную информацию по всем автомобилям, представленным на рынке, особенно выделяя бренды и модели с наименьшими прогнозируемыми расходами.

Популярный удостоенный многочисленных наград и премий кроссовер INFINITI QX60 сочетает практичность и премиальность, безупречный дизайн снаружи и внутри. Дополнительные удобства кроссоверу обеспечивает третий ряд сидений.

Кроме того, INFINITI QX60 предлагает удобства системы Rear Door Alert, напоминающей водителю и пассажирам о вещах забытых на задних сидениях. Арсенал систем активной безопасности и ассистентов вождения включает камеру кругового обзора Around View Monitor с функцией отслеживания движущихся предметов, систему предупреждения столкновения при движении задним ходом Backup Collision Intervention, датчик слепых зон Blind Spot Intervention, активный круиз-контроль, работающий во всем скоростном диапазоне. Также предлагаются система предотвращения фронтального столкновения Predictive Forward Collision Warning и функция принудительного торможения Forward Emergency Braking, распознающая выбежавших на проезжую часть пешеходов.

Флагманский внедорожник INFINITI QX80 может похвастать роскошным интерьером с топовыми материалами и качеством изготовления уровня ручной работы. Заточенная под максимальную плавность хода подвеска и технология Hydraulic Body Motion Control, уменьшающая крены в поворотах, обеспечивают оптимальный баланс между управляемостью и комфортом.

Уже в стандартной комплектации INFINITI QX80 оснащается системой предотвращения фронтального столкновения Predictive Forward Collision Warning и функцией принудительного торможения Forward Emergency Braking с распознаванием пешеходов. Стоит также отметить систему удержания в выбранной полосе движения Lane Departure/Prevention Warning, активный круиз-контроль, систему предотвращения столкновения Predictive Forward Collision Warning, функцию принудительного торможения Forward Emergency Braking, а также датчик слепых зон и систему предупреждения столкновения при движении задним ходом Backup Collision Intervention.