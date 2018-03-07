В Женеве рассекретили концепт Skoda Vision X 12

На Международном автосалоне в Женеве 2018 ŠKODA представила целый ряд обновленных моделей.

Главная премьера бренда в этом году – ŠKODA VISION X, концепт, дающий представление о направлении развития модельного ряда марки в будущем. Впервые перед публикой предстали обновленная ŠKODA FABIA и топовая версия популярного внедорожника ŠKODA KODIAQ L&K. Флагманская модель ŠKODA SUPERB станет доступна в Европе с новым двигателем 2.0 TSI и 7-ступенчатой коробкой передач DSG, а ŠKODA OCTAVIA RS – с пакетом оснащения Challenge Plus. Все бензиновые двигатели с непосредственным впрыском на европейском рынке оснащены современными фильтрами твердых частиц. И наконец, для моделей OCTAVIA, KODIAQ и SUPERB будет доступна цифровая приборная панель.

Компания ŠKODA AUTO уверенно смотрит в будущее. Лучший тому пример – стенд чешского бренда на Международном автосалоне в Женеве 2018. Центром притяжения на стенде ŠKODA стал «Тоннель Инноваций», в котором были установлены интерактивные дисплеи, отображающие информацию о концепт-каре VISION X. С правой стороны тоннеля были показаны интеллектуальные решения, примененные в автомобиле.

Посетители стенда смогли узнать о приложениях, созданных в центре разработок ŠKODA AUTO DigiLab и других новинках. На обратной стороне тоннеля была представлена экспозиция материалов, из которых произведен автомобиль. Она демонстрировала элементы интерьера и экстерьера, а также высококачественные компоненты, использованные для изготовления модели. Кроме того, посетители смогли узнать более подробно о возможностях сетевого подключения и мобильных сервисах ŠKODA. Наконец, установленные в конце тоннеля дисплеи и планшетные компьютеры позволили посетителям получить дополнительную информацию о концепте ŠKODA VISION X.

ŠKODA VISION X: экспрессивный концепт-кар с фокусом на динамику и устойчивое развитие.

Концепт-кар VISION X не только воплощает видение городского кроссовера будущего, но дает представление о том, как будет выглядеть третья модель класса SUV в линейке чешской марки. Концепт переносит язык дизайна ŠKODA для моделей SUV в новый для чешского бренда сегмент. В дизайне ŠKODA VISION X присутствуют «кристаллические» элементы, отсылающие к традициям богемского хрусталя. Широкий сенсорный дисплей в салоне автомобиля использует совершенно новый принцип управления мультимедийными функциями и возможностями сетевого подключения. Инновационная гибридная силовая установка концепта состоит из четырехцилиндрового турбомотора, работающего на сжатом природном газе (CNG), и электродвигателя, что позволяет значительно снизить уровень выбросов и расхода топлива.

ŠKODA FABIA: бестселлер в сегменте компактных автомобилей с расширенным оснащением.

На салоне также дебютировала обновленная ŠKODA FABIA. Благодаря новому оформлению передней и задней частей кузова автомобиль стал выглядеть элегантнее, динамичнее и современнее. Впервые в своей истории ŠKODA FABIA оснащается светодиодной оптикой. Новая приборная панель и сиденья с двухцветной отделкой создают яркие акценты в интерьере. Расширен также перечень систем помощи водителю и решений Simply Clever. Отныне линейка динамичных и производительных бензиновых двигателей для ŠKODA FABIA и ŠKODA FABIA COMBI включает четыре силовых агрегата мощностью от 60 до 110 л.с.

ŠKODA KODIAQ L&K: эксклюзивная топовая версия успешного внедорожника.

Оригинальные элементы дизайна и эксклюзивное оснащение входят в число отличительных особенностей ŠKODA KODIAQ L&K. Топовая версия внедорожника отличается

19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Sirius, светодиодными фарами, хромированной решеткой радиатора, а также передним и задним бамперами в уникальном дизайне. Интерьер автомобиля отделан кожей и декорирован панелями, что подчеркивает элегантный стиль ŠKODA KODIAQ L&K. Также обновилась и линейка двигателей топовой версии внедорожника: в нее вошли бензиновые моторы 1.5 TSI мощностью 110 кВт (150 л.с.) и 2.0 TSI, развивающий 140 кВт (190 л.с.).

ŠKODA SUPERB и ŠKODA OCTAVIA RS – еще больше удовольствия от вождения.

В Женеве дебютировала новая силовая установка для модели ŠKODA SUPERB: двигатель 2.0 TSI развивает 200 кВт (272 л.с.) и агрегатируется с 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Также пополнился список оснащения модели – например, система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY теперь включает расширенные функции безопасности, а фоновая подсветка салона связана с системой выбора режимов вождения Driving Mode Select.

ŠKODA OCTAVIA RS создана для чистого удовольствия от вождения. В Женеве впервые представлена модель с опциональным пакетом Challenge Plus, который включает в себя эксклюзивные элементы дизайна и оснащения как для экстерьера, так и для интерьера. Начиная с лета 2018 года спортивная версия бестселлера чешского бренда будет комплектоваться двигателем TSI мощностью 180 кВт (245 л.с.), который обеспечивает ŠKODA OCTAVIA RS впечатляющую динамику. А электронно-управляемый дифференциал повышенного трения VAQ еще больше подчеркивает спортивный дух модели.

Цифровая приборная панель для моделей OCTAVIA, SUPERB и KODIAQ.

Цифровая приборная панель, впервые представленная на компактном SUV ŠKODA KAROQ, уже скоро станет доступна для моделей ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB и ŠKODA KODIAQ. Водитель сможет настроить дисплей по своему вкусу, выбрав один из предложенных вариантов оформления, а также по своему желанию определить, какой тип информации будет размещаться в той или иной зоне приборной панели и настроить размер блоков. На экране за рулевым колесом автомобиля могут быть отображены показатели скорости, оборотов двигателя, уровня топлива, указания навигационной системы, а также данные об аудиосистеме, телефоне и системах помощи водителю.