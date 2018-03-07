В Женеве рассекретили концепт Skoda Vision X

Главная премьера бренда в этом году – ŠKODA VISION X, концепт, дающий представление о направлении развития модельного ряда марки в будущем. Впервые перед публикой предстали обновленная ŠKODA FABIA и топовая версия популярного внедорожника ŠKODA KODIAQ L&K. Флагманская модель ŠKODA SUPERB станет доступна в Европе с новым двигателем 2.0 TSI и 7-ступенчатой коробкой передач DSG, а ŠKODA OCTAVIA RS – с пакетом оснащения Challenge Plus. Все бензиновые двигатели с непосредственным впрыском на европейском рынке оснащены современными фильтрами твердых частиц. И наконец, для моделей OCTAVIA, KODIAQ и SUPERB будет доступна цифровая приборная панель.
Компания ŠKODA AUTO уверенно смотрит в будущее. Лучший тому пример – стенд чешского бренда на Международном автосалоне в Женеве 2018. Центром притяжения на стенде ŠKODA стал «Тоннель Инноваций», в котором были установлены интерактивные дисплеи, отображающие информацию о концепт-каре VISION X. С правой стороны тоннеля были показаны интеллектуальные решения, примененные в автомобиле.
Посетители стенда смогли узнать о приложениях, созданных в центре разработок ŠKODA AUTO DigiLab и других новинках. На обратной стороне тоннеля была представлена экспозиция материалов, из которых произведен автомобиль. Она демонстрировала элементы интерьера и экстерьера, а также высококачественные компоненты, использованные для изготовления модели. Кроме того, посетители смогли узнать более подробно о возможностях сетевого подключения и мобильных сервисах ŠKODA. Наконец, установленные в конце тоннеля дисплеи и планшетные компьютеры позволили посетителям получить дополнительную информацию о концепте ŠKODA VISION X.
Концепт-кар VISION X не только воплощает видение городского кроссовера будущего, но дает представление о том, как будет выглядеть третья модель класса SUV в линейке чешской марки. Концепт переносит язык дизайна ŠKODA для моделей SUV в новый для чешского бренда сегмент. В дизайне ŠKODA VISION X присутствуют «кристаллические» элементы, отсылающие к традициям богемского хрусталя. Широкий сенсорный дисплей в салоне автомобиля использует совершенно новый принцип управления мультимедийными функциями и возможностями сетевого подключения. Инновационная гибридная силовая установка концепта состоит из четырехцилиндрового турбомотора, работающего на сжатом природном газе (CNG), и электродвигателя, что позволяет значительно снизить уровень выбросов и расхода топлива.
На салоне также дебютировала обновленная ŠKODA FABIA. Благодаря новому оформлению передней и задней частей кузова автомобиль стал выглядеть элегантнее, динамичнее и современнее. Впервые в своей истории ŠKODA FABIA оснащается светодиодной оптикой. Новая приборная панель и сиденья с двухцветной отделкой создают яркие акценты в интерьере. Расширен также перечень систем помощи водителю и решений Simply Clever. Отныне линейка динамичных и производительных бензиновых двигателей для ŠKODA FABIA и ŠKODA FABIA COMBI включает четыре силовых агрегата мощностью от 60 до 110 л.с.
Оригинальные элементы дизайна и эксклюзивное оснащение входят в число отличительных особенностей ŠKODA KODIAQ L&K. Топовая версия внедорожника отличается
19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Sirius, светодиодными фарами, хромированной решеткой радиатора, а также передним и задним бамперами в уникальном дизайне. Интерьер автомобиля отделан кожей и декорирован панелями, что подчеркивает элегантный стиль ŠKODA KODIAQ L&K. Также обновилась и линейка двигателей топовой версии внедорожника: в нее вошли бензиновые моторы 1.5 TSI мощностью 110 кВт (150 л.с.) и 2.0 TSI, развивающий 140 кВт (190 л.с.).
В Женеве дебютировала новая силовая установка для модели ŠKODA SUPERB: двигатель 2.0 TSI развивает 200 кВт (272 л.с.) и агрегатируется с 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Также пополнился список оснащения модели – например, система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY теперь включает расширенные функции безопасности, а фоновая подсветка салона связана с системой выбора режимов вождения Driving Mode Select.
ŠKODA OCTAVIA RS создана для чистого удовольствия от вождения. В Женеве впервые представлена модель с опциональным пакетом Challenge Plus, который включает в себя эксклюзивные элементы дизайна и оснащения как для экстерьера, так и для интерьера. Начиная с лета 2018 года спортивная версия бестселлера чешского бренда будет комплектоваться двигателем TSI мощностью 180 кВт (245 л.с.), который обеспечивает ŠKODA OCTAVIA RS впечатляющую динамику. А электронно-управляемый дифференциал повышенного трения VAQ еще больше подчеркивает спортивный дух модели.
Цифровая приборная панель, впервые представленная на компактном SUV ŠKODA KAROQ, уже скоро станет доступна для моделей ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB и ŠKODA KODIAQ. Водитель сможет настроить дисплей по своему вкусу, выбрав один из предложенных вариантов оформления, а также по своему желанию определить, какой тип информации будет размещаться в той или иной зоне приборной панели и настроить размер блоков. На экране за рулевым колесом автомобиля могут быть отображены показатели скорости, оборотов двигателя, уровня топлива, указания навигационной системы, а также данные об аудиосистеме, телефоне и системах помощи водителю.
C 2014 года www.amsrus.ru
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