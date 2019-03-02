SLC Final Edition: спецверсия культового родстера

Mercedes-Benz SLC Final Edition в эксклюзивном солнечно-желтом цвете

Выход SLK в серию в 1996 году стал сенсацией, положив начало новому поколению родстеров во всём мире: впервые появился компактный родстер Mercedes-Benz, жёсткая складная крыша которого заново определила сегмент родстеров, позволив сочетать удовольствие от вождения под открытым небом с безмятежным комфортом при плохих погодных условиях. Такого раньше никогда не было.

И SLK начал свой путь в нехарактерном для Mercedes-Benz цвете yellowstone (жёлтый). В память о его мировой премьере спецверсия Final Edition SLC доступна в эксклюзивном цвете «солнечно-жёлтый». Кроме того, спецверсия с богатой комплектацией и неповторимыми деталями интерьера подчёркивает высочайший уровень оснащения нынешнего поколения модели. Спецверсия Final Edition доступна со всеми четырьмя вариантами двигателей.

Экстерьер моделей SLC 180 , SLC 200 и SLC 300 (расход топлива в смешанном цикле: 7,0-6,3 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле: 161-144 г/км)1 доступен в двух вариантах: при выборе цвета «стандартный чёрный», «чёрный обсидиан» или «серый селенит» SLC получит передний бампер со стайлингом AMG и вставками цвета «серебристый хром» в нижней части.

В сочетании с цветом «солнечно-жёлтый», «полярный белый» и «белый бриллиант» декоративные вставки окрашены в чёрный цвет. Дверные ручки, зеркала и задняя планка на моделях со светлым кузовом также имеют контрастную окраску глянцевого чёрного цвета. Все модели имеют эксклюзивный шильдик SLC Final Edition, установленный на передних крыльях под хромированным «плавником». Внимание привлекают серийные легкосплавные диски AMG с дизайном «5 спиц» в глянцевом чёрном цвете (размер: 45,7 см/18 дюймов).

Спецверсия основана на линии исполнения AMG Line, серийно оснащается передними и задними бамперами со стайлингом AMG, заниженной на 10 мм спортивной подвеской (по желанию) и увеличенными тормозными дисками с перфорацией, а также тормозными скобами с надписью Mercedes-Benz спереди.

Двухцветная кожа наппа в чёрном цвете и цвете «серебристый жемчуг» с декоративной прострочкой цвета «серая альпака» – такая примечательная цветовая комбинация подчёркивает интерьер, а также украшает серийные спортивные сиденья, облицовку дверей и их центральный сегмент. Ремни безопасности в цвете «серая альпака» продолжают цветовое стиль декоративной прострочки. Кожаные вставки «под карбон» в подголовниках и в верхней части спинок сидений завершают изысканный дизайн интерьера SLC Final Edition.

Подголовники и рычаг селектора АКП покрыты кожей «под карбон» и имеют надпись SLC серебристого цвета. Декоративные элементы на приборной панели и центральной консоли выполнены из светлого алюминия. Серийное многофункциональное спортивное рулевое колесо отделано сочетанием кожи «под карбон» в верхнем и нижнем сегменте и гладкой кожи наппа в зоне захвата. Спортивные черты рулевого колеса подчёркиваются уплощённой нижней частью, 3-спицевым дизайном и подрулевыми переключателями серебристого цвета.



Кроме этого, в серийную комплектацию входят чёрные коврики с вышитым логотипом, система обогрева пространства в зоне головы и шеи AIRSCARF, подогрев сидений и пакет запоминания параметров для сидений водителя и переднего пассажира, рулевой колонки и наружных зеркал. Пакет также включает в себя 4-ступенчатую поясничную поддержку для передних сидений.

Mercedes-AMG SLC 43 Final Edition

Спецверсия Final Edition AMG SLC 43 (расход топлива в смешанном цикле: 8,1 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле: 185 г/км)1 подчёркивает стильный внешний вид родстера, помимо прочего, эксклюзивной солнечно-жёлтой окраской и множеством глянцевых чёрных элементов.

К ним относятся: передний сплиттер, рёбра воздухозаборников и крыльев, поверхность звезды, расположенной в центре, декоративный элемент в заднем бампере, корпуса наружных зеркал и дверные ручки. Легкосплавные диски AMG (45,7 см/18 дюймов) с дизайном «5 спиц» в матовом чёрном цвете с жёлтой закраиной обода и шинами формата 235/40 R 18 спереди и 255/35 R 18 сзади подчёркивают спортивный характер родстера.

Визуальные акценты в интерьер вносят двухцветная отделка кожей в цвете «чёрный/серебристый жемчуг» с контрастной декоративной прострочкой и ремнями безопасности цвета «серая альпака», а также вставки из кожи «под карбон». Рулевое колесо AMG Performance, отделанное кожей с тиснением «под карбон» в верхнем и нижнем сегменте, а также кожей наппа в области захвата, украшено отметкой на «12 часах» в цвете «серый хрусталь» и дополнительным шильдиком AMG EDITION на рулевой накладке.

Спецверсия Final Edition SLC 43 обладает многочисленными функциями комфорта серийной комплектации, например, системой обогрева пространства в зоне головы и шеи AIRSCARF, подогревом сидений водителя и переднего пассажира, а также пакетом запоминания параметров наружных зеркал, сидений и рулевой колонки.

Успешная модель на протяжении более 20 лет: Mercedes-Benz SLK и SLC

После выхода на рынок в 1996 году SLK стал символом большого прорыва для богатой традициями марки Mercedes-Benz, а конструкция его крыши стала образцом для других автомобилей с открытым верхом.

В январе 2011 года автопроизводитель Mercedes-Benz представил третье поколение модели, которое до сих пор находится в производстве и имеет внутренний код R 172.Она сочетает в себе спортивную маневренность со стильным комфортом, выразительный спортивный дизайн с абсолютной повседневной практичностью.

В апреле 2016 года родстер SLC появился как технически и визуально улучшенная модификация модели. Изменения в названии указывают на его традиционно тесное родство с С-Классом, с которым данный родстер делит множество технических элементов. И успех: модель имеет поклонников по всему миру и была продана в количестве 710 000 единиц с момента выхода на рынок в 1996 году.

История модели:

• 1994: разработка дизайна в Турине и Париже

• 1996: мировая премьера SLK (R 170) на Автосалоне в Турине

• 2000: полный рестайлинг SLK

• 2004: мировая премьера второго поколения SLK (R 171) на Автосалоне в Женеве

• 2008: рестайлинг второго поколения SLK

• 2011: третье поколение SLK (R 172)

• 2016: рестайлинг третьего поколения, переименование в SLC

• 2019: запуск спецверсий Final Edition третьего поколения

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