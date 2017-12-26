Новый суперкар от Toyota 18

На выставке, которая пройдет с 12 по 14 января 2018 года в Токио, Toyota Gazoo Racing представит концепт суперкара GR Super Sport Concept.

Новый суперкар от Toyota был разработан благодаря победам и опыту, накопленным в World Endurance Championship – чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Дизайн экстерьера новинки, предназначенной для дорог общего пользования, отличается агрессивными обводами и спортивной аэродинамикой, которая заимствована из мира гонок на выносливость. Аэродинамический плавник над расположенным в базе двигателем, широкие боковые понтоны, мощные тормозные суппорты явно демонстрируют впечатляющий динамический потенциал новинки, повторяя силуэт и технические решения Toyota TS050 Hybrid, установившего рекорд мирового первенства гонок на выносливость по числу побед в сезоне.

Концепт будет представлен в рамках экспозиции TOYOTA GAZOO Racing на Токийской тематической выставке, которая пройдет с 12 по 14 января 2018 года. Помимо концептуального GR Super Sport Concept, посетители шоу смогут поближе познакомиться со знаменитыми гоночными автомобилями Toyota – участниками различных чемпионатов и серий, а также с моделями, при создании которых активно использовались настоящие гоночные наработки. Такими, например, как серийные версии купе Toyota 86 GR и хот-хэтч Toyota Vitz GRMN, который будет предложен на рынке Японии ограниченным тиражом в 150 экземпляров.

Именно на выставке Tokyo Auto Salon 2018 в ближайшем январе Toyota планирует объявить окончательный состав участников на 24-часовую гонку в Нюрбургринге, которая состоится в мае 2018 года.