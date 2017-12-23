ТОП-10 разочарований года 302

Consumer Reports составила рейтинг автомобилей, которые наиболее часто и сильно разочаровывают своих владельцев.

Рейтинг составлен по итогам ежегодного исследования, которое проводится среди более чем полумиллиона автовладельцев.

Для оценки каждой модели учитывались мнения каждого автомобилиста по шести основным категориям: опыт вождения, комфорт, цена, дизайн, качество звуковой системы и климат-контроля. Кроме того, как пишет quto, владельцам задавали финальный вопрос: купили бы они этот автомобиль снова, если бы у них был выбор.

10. Dodge Caravan

Этот американский минивэн является близнецом Chrysler Town & Country, который получил наследника в лице суперкомфортного Pacifica. «Караван» сегодня предлагается по относительно низкой цене, но это не отменяет устаревшего дизайна и низкого комфорта для семейной машины.

К примеру, кресла второго ряда не отличаются вместительностью и расположены довольно низко. Мотор V6 мощностью 283 силы предлагает излишнюю для семейной машины боевитость и обладает низкой экономичностью. Эксперты Consumer Reports отмечают, что это самый неэкономичный минивэн из всех.

Кроме того, Caravan заслужит «троечку» за фронтальный краш-тест с малым перекрытием.

9. Fiat 500

Маленький итальянский автомобиль не пришелся по вкусу американцам. Картовость «Чинквеченто» отличается классной управляемостью на уровне карта за счет своих габаритов, а мотор позволяет почувствовать себя соответственно. В плюсы отнесли и механическую коробку передач.

Но базовый мотор, не выделяющийся мощностью, оказался слишком слаб, чтобы впечатлить владельцев. Более дорогой 135-сильный турбомотор предлагает больше возможностей. Задний диван оказался явно лишним — сидеть на нем неудобно, как и забраться на него. Багажник тоже не отличается вместительностью.

Салон раскритиковали за низкую шумоизоляцию, а безопасность за низкий рейтинг в краш-тестах.

8. Ford Transit Connect

Этот полукоммерческий автомобиль базируется на основе Focus, но не является полноценной заменой минивэну, несмотря на то, что вмещает 5 или 7 пассажиров. Управляемость оценили хорошо, как и свободное пространство для пассажиров за счет высокой крыши.

Но налет дешевизны коммерческого транспорта нивелирует все плюсы. Четырехцилиндровый мотор слаб и прожорлив, а отделка интерьера оставляет желать лучшего. В отличие от минивэнов, у Transit Connect нет даже опционального электропривода дверей, как и минимального набора удобств для задних пассажиров. Средний расход 11,2 л/100 км для 1,6-литрового мотора слишком велик.

7. Infiniti QX60

Среднеразмерный японский кроссовер оказался просторным, тихим и хорошо собранным. Место есть для семерых, но при этом он не отличается громоздкостью полноразмерника.

QX60 основан на Nissan Pathfinder и оснащается тем же 3,5-литровым V6 с вариатором. Динамику владельцы назвали адекватной, а вот экономичность посредственной. Несмотря на комфортный доступ к третьему ряду сидений, второй ряд назвали слишком низким и некомфортным.

Последнее обновление кроссовера придало мотору 30 дополнительных сил и увеличенную массу буксируемого прицепа.

6. Dodge Journey

Среднеразмерный кроссовер Dodge раскритиковали за тесный салон, отсутствие должной управляемости и худшие показатели топливной эффективности в своем классе.

Кроме того, американский кроссовер оценен весьма посредственно в краш-тестах. Тем не менее, в плюсы записали шумоизоляцию и комфортный третий ряд кресел.

5. Nissan Versa

Субкомпактный седан Nissan раздражает покупателей слишком дешевой отделкой интерьера и плохой шумоизоляцией. С ростом скорости мотор начинает шуметь все громче, как и вариатор.

Управление, тем не менее, весьма предсказуемое, но лишено резкости и точности. Consumer Reports настоятельно рекомендует посмотреть в сторону Versa Note, который получил гораздо более положительную оценку.

4. Chevrolet Trax

Небольшой кроссовер является дешевой версией более престижного и нафаршированного Buick Encore. Оснащенный 1,4-турбо и шестиступенчатой АКПП Trax показал слишком высокий расход топлива и слишком скучную динамику. Салон обозвали тесным и чересчур простым и бесхитростным.

Подвеска оказалась слишком жесткой для такого автомобиля, а мотор слишком шумным. Топовая версия по цене в США подбирается к более престижному и практичному Subaru Forester.

3. Acura ILX

Самый доступный автомобиль из линейки японского премиум-бренда не обладает ничем из того, что должно отвечать стандартам премиального автомобиля. Мотор всего один — 2,4-литровый с восьмиступенчатым «автоматом».

Создатели не смогли избавить седан от жесткости и скучной управляемости. Автомобиль назвали шумным, а коробку передач невыносимо медленной. Водительское кресло заслужило исключительно негативную оценку, как и мультимедиа-система.

2. Nissan Sentra

Компактный японский седан оказался худшим в своем классе. Недавнее обновление сделало его более тихим, благодаря новому вариатору. Управляемость оценили, как среднюю и предсказуемую, но излишняя жесткость подвески все портит.

Высокий для седана клиренс облегчает посадку и улучшает обзор. Задний диван оказался самым вместительным в сегменте. Но минусы слишком непростительны — медленный разгон и низкая динамичность, а также тесное водительское кресло.

Автомобили 2018 модельного года в базовой комплектации получили систему предупреждения о возможном фронтальном столкновении и автоматическое экстренное торможение.

1. Mercedes-Benz GLA-Class

Приподнятый хэтчбек, основанный на седане CLA-Class, отличился слишком плохо настроенной коробкой передач. Семиступенчатый «робот» работает слишком непредсказуемо и медленно. За счет габаритов автомобиль оказался весьма юрким, но подвеска слишком жестка, а шумоизоляция находится на уровне более бюджетных автомобилей.

Салон оценили плохо — он тесный и с плохой обзорностью. Мультимедиа-систему назвали чересчур сложной и неинтуитивной и запутанной. Автоматическое экстренное торможение и система мониторинга слепых зон доступны лишь за доплату. Но опционально есть и система автоматического уклонения от фронтального удара.