Renault F1 Team на Гран-при Бахрейна

Нико, занявший в квалификации семнадцатое место, прекрасно стартовал и поднялся на одиннадцатую строчку к концу первого круга. Он выбрал стратегию с двумя пит-стопами и добрался до шестого места, но на 54-м круге из 57 выбыл из гонки. Даниэль, совершивший только один пит-стоп, также претендовал на очки. Австралиец шел в десятке, но сошел с трассы на 54-м круге.

Сириль Абитбуль, директор команды: «После очень напряженной зимы, начало сезона складывается для нас крайне неудачно. Как и в Мельбурне, показать нормальный результат в квалификации не удалось из-за незначительных проблем с электроникой, которые возникли у обоих болидов. А сегодняшняя гонка внезапно закончилась двойным сходом перед самым финишем. Мы уже сталкивались с этими сложностями, но устранить их в Бахрейне не удалось. Эти проблемы особенно печальны и недопустимы потому, что обе машины продемонстрировали отличный темп и на быстром круге, и на длинной дистанции. Нико провел выдающуюся гонку, поднявшись с семнадцатого на шестое место. Даниэль накапливает важный опыт пилотирования нового для себя болида, при этом, несмотря на хороший темп, его стратегия не сработала. Даниэль продолжит осваиваться с автомобилем на тестах, который пройдут на этой неделе. Мы должны отреагировать на текущие проблемы и сосредоточиться на надежности».