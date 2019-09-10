Лучший результат команды Renault F1 на Гран-при Италии

Нико совершил яркий старт в Монце, обойдя Даниэля на 2-м повороте первого круга, а затем Себастьяна Феттеля в 4-м повороте, выйдя на четвертую позицию. Феттель вернул позицию вскоре после того, как Даниэль обогнал Нико на главной прямой. Затем Феттель вылетел с трассы после разворота и оба гонщика поднялись на позицию. Нико провел первый пит-стоп на 30-м круге, поставив шины Medium, а Даниэль – на круге позже. После этого Даниэль и Нико спокойно доехали да финиша в первой пятерке.

Нико Хюлькенберг, стартовал 6-м, финишировал 5-м: «Я очень доволен результатом. Здорово добиться такого финиша – надеюсь, это даст нам импульс для хороших выступлений в оставшихся семи гонках. Команда заслужила этот результат после нескольких непростых моментов, этапов и трудного года в целом. Отличная награда для всех после напряжённой работы. Моя гонка получилась простой. Я хорошо стартовал и совершил два обгона, а затем смог удержать позицию. Ближе к финишу меня прессинговали, но я с справился. Получился спокойный, контролируемый и очень хороший командный результат!»

Даниэль Риккардо, стартовал 5-м, финишировал 4-м: «Мы заслужили сегодняшний результат. Я повторил своё лучшее достижение на финише в Монце, на этот раз вместе с Renault. Я видел сражения впереди и думал, что может появиться хорошая возможность заработать много очков. Я рад за себя и за команду – четвёртое и пятое места – лучший результат Renault после возвращения в Формулу 1. Тот факт, что он достигнут на трассе, где важна мощность двигателя, можно считать настоящей наградой Renault за их напряжённую работу. Гоночный темп был действительно высоким – также хорошая награда для команды. Мы долго ждали этот результат, но сейчас я очень доволен!»

Сириль Абитбуль, директор команды: «Сегодняшний результат не только лучший с момента возвращения команды в Формулу 1, но также демонстрация того, что после этапов в Монреале и Спа команда добилась очевидного прогресса в работе силовой установки, которую в прошлом критиковали. Результат демонстрирует, что всё возможно, если машина конкурентоспособна, а также мотивирует вновь ощутить приятные эмоции в нынешнем сезоне, который складывается не очень гладко. Наши гонщики показали, на что они способны за рулём конкурентоспособной машины. Они отлично провели гонку, разобравшись в сложных ситуациях. Хороший результат для команды, особенно если учесть, что нас ждёт несколько очень сложных трасс, где мы будем менее конкурентоспособны. Но сейчас давайте порадуемся сегодняшнему достижению.»