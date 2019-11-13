В Тюмени водители Яндекс.Такси устроили забастовку

Водители других сервисов такси работают в прежнем ритме

Тюменские водители “Яндекс.Такси” устроили забастовку из-за резко упавшей стоимости их работы. Уже на протяжении двух дней таксисты собираются у торгового центра “Лента” в часы пик – утром и вечером.

По утверждению бастующих, стоимость поездок на прошлой неделе упала рублей на 50. Некоторые поездки обходятся вполовину дешевле, чем прежде. Если ранее километр дороги стоил 14 рублей, то сейчас 8 рублей. Водители зарабатывают за смену в лучшем случае полторы тысячи рублей – против прежних 2,5 тысяч. При этом водители вынуждены платить комиссию Яндексу, что составляет примерно тысячу рублей в сутки.

Забастовкой таксисты хотят привлечь внимание к себе и своей проблеме и начать диалог с компанией Яндекс. Сейчас водителям стало невыгодно работать в этой сфере: усилия не покрывают расходы на содержание автомобилей.

На данный момент неизвестно, чем вызвано падение цены на поездку с Яндексом, сообщает Вслух.ру.

По словам представителя такси Максим Марии Пуховой, сервис работает в обычном режиме, все водители выполняют заказы. Время ожидания автомобиля для пассажиров не выше обычного, для большинства заказов оно составляет 4 минуты. Цена поездки с сервисом в последнее время не менялась.

“В нашей системе мы не видим резких изменений количества активных водителей за последние недели, – заметила представитель такси “Везёт” Зоя Австрийская. – Цена поездки зависит от баланса спроса и предложения, а также еще нескольких критериев в определенный период времени”.

Забастовки водителей Яндекса проводятся сейчас во многих городах России. На подобные акции выходят в Серпухове, Брянске, Чебоксарах и Казани и др.