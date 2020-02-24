MAN представляет новое поколение грузовых автомобилей

MAN Truck & Bus представляет новое поколение грузовых автомобилей

Грузовые автомобили MAN нового поколения устанавливают новые стандарты в сферах ориентирования водителя, вспомогательных систем и цифровых сетевых сервисов

Снижение расхода топлива достигает 8 %, при этом выбросы CO2 также значительно снижены

Новые вспомогательные системы для водителя, такие как новый ассистент поворота, повышают безопасность на дороге

С новым поколением автомобилей компания MAN продолжает последовательное внедрение концепции упрощения бизнеса (Simplifying Business)

Впервые за 20 лет компания MAN Truck & Bus представляет совершенно новое поколение грузовых автомобилей, ориентированное на удовлетворение меняющихся потребностей транспортной отрасли и задающее новые стандарты в самых разных сферах, таких как системы безопасности и комфорта водителя и цифровые сетевые сервисы

Автомобили нового поколения олицетворяют трансформацию компании MAN Truck & Bus из производителя транспортных средств в поставщика интеллектуальных транспортных решений. Новые автомобили демонстрируют на 8 % меньший расход топлива, при этом показатели выбросов CO2 также удалось значительно снизить. Новый ассистент прохождения поворота помогает предотвратить серьезные аварии при движении в городе, при этом система представлена за четыре года до вступления в силу законодательного требования об обязательном оснащении автомобиля такой системой. Ассистент перестроения предупреждает водителя об автомобилях в соседних полосах.

Компания MAN привлекала клиентов и водителей к процессу проектирования автомобилей нового поколения уже на самом раннем этапе разработки, с тем чтобы как можно более полно и последовательно реализовать в готовом продукте решения, удовлетворяющие их потребностям.

«Мы делаем бизнес наших клиентов эффективнее, проще и, следовательно, успешнее. Упрощение процессов ведения бизнеса — наше обещание и автомобили MAN нового поколения позволяют нам как никогда более полно соответствовать этому обещанию», – Йоахим Дрес (Joachim Drees), председатель правления MAN Truck & Bus SE.

Автомобили нового поколения продолжают традиции легендарных моделей MAN прошлых лет. Представленный в 2000 году MAN TGA сформировал подход к созданию грузовых автомобилей. Модели MAN нового поколения наследуют лучшие черты своих успешных предшественниц, при этом выводят на новый уровень такие опции, как: комфорт, безопасность, топливная экономичность, надежность, сервис, а также возможности цифровых сервисов.

«Simplifying Business»: изменения в транспортной индустрии

Сегодня требования во всех сферах транспортной отрасли становятся как никогда более разнообразными и сложными: научные исследования говорят о том, что фундаментальная трансформация индустрии идет полным ходом. Это влечет за собой новые серьезные вызовы: в следующие 20 лет объемы перевозок только в одном Евросоюзе вырастут на 40 %. В то же время строгие законодательные нормы призваны снизить выбросы CO2 на 15 % к 2025 году и на 30 % к 2030 году. Еще больше осложняет ситуацию растущая нехватка водителей. Согласно актуальной статистике, в Германии только в ближайшие два года дефицит квалифицированных профессиональных водителей составит 150 000 человек. Кроме этого, все более масштабная цифровизация логистических процессов требует от транспортных компаний быстрой реакции и адаптации.

«Наши клиенты справедливо ожидают, что мы предложим им решения всех этих задач, — говорит председатель правления MAN Йоахим Дрес. — Ради них мы обязаны быть на шаг впереди этих изменений, с тем чтобы уверенно справляться с прямым и косвенным влиянием, которое они оказывают на индустрию. Это чрезвычайно масштабная, но вместе с тем исключительно увлекательная задача, которая означает, что мы, как производитель, должны изменить свой подход и образ мышления, двигаясь в новом направлении. И наш ответ на это — новое поколение грузовых автомобилей MAN».

Именно поэтому новые автомобили MAN предлагают все те качества и возможности, которые клиенты и водители всегда ценили в своих автомобилях MAN, но делают это еще лучше. В новых моделях проверенные решения объединены с перспективными разработками, с тем чтобы помочь транспортным компаниям и водителям и сделать их повседневный труд проще, несмотря на все более сложные внешние условия. Для этого компания MAN фокусируется на четырех ключевых темах:

Исключительное удобство для водителя

Высокая эффективность и экономичность

Оптимизированное время безотказной работы»

Надежный партнер

«Исключительное удобство для водителя»: водитель — в центре внимания

Для оптимизации рабочего места в автомобиле и для лучшей его адаптации в соответствии с повседневными потребностями водителей, эффективность его работы и мотивация должны стоять на первом месте. В конце концов, важнейшими компонентами экономического успеха транспортной компании являются удовлетворенность водителей. Именно поэтому автомобили MAN нового поколения задают новые стандарты для: оптимальной эргономики, простого и интуитивного управления, подключения цифровых устройств и приложений и, что не менее важно, оптимального свободного пространства, тщательно продуманной концепции размещения вещей и максимального комфорта для сна — все это призвано удовлетворить важные потребности водителей, выявленные на основе их опроса и опыта. Именно поэтому компания MAN стремится в полной мере использовать опыт и отзывы водителей и владельцев бизнеса на всех этапах проектирования автомобиля.

Современные вспомогательные системы, такие как: ассистент прохождения поворотов, ассистент движения в пробках и ассистент перестроения снижают нагрузку на водителя и повышают безопасность во время движения в черте города.

«Высокая эффективность и экономичность»

Представленное в 2019 году семейство двигателей Евро-6d в полной мере раскрывает свой потенциал топливной эффективности в автомобилях MAN нового поколения. Идеальное сочетание силовых агрегатов с новыми, более экономичными элементами привода и новым программным обеспечением наделяют новое семейство исключительной топливной эффективностью. Это позволяет новым моделям MAN экономить до 8 % топлива по сравнению с двигателями Евро-6c прошлого поколения в традиционных магистральных перевозках, демонстрируя вместе с этим значительное снижение выбросов СО2.

Свой вклад в уменьшение расхода топлива и уровня выбросов вносит и улучшенная аэродинамика новых автомобилей. Кроме этого, MAN предлагает специальное обучение водителей, в том числе с использованием цифровых приложений, призванные помочь им придерживаться более эффективного стиля вождения.

Комплексная техническая модернизация и оптимизация технического обслуживания позволяют сократить эксплуатационные расходы. Наряду с этим новые автомобили MAN отличаются улучшенной грузоподъемностью, что особенно важно для ряда отраслей транспортной индустрии.

«Оптимизированное время безотказной работы»: исключительная доступность на протяжении всего срока эксплуатации

Общее качество грузового автомобиля определяется тем, насколько эффективно он выполняет транспортные задачи. И здесь важным параметром является надежность. В автомобилях нового поколения компания MAN стремится сделать проверенные решения еще лучше, чтобы обеспечить долговечность всему транспортному средству (неизменно подтверждаемое отчетом TÜV) и в будущем. Одним из примеров этого подхода является новая, более простая, мощная и ориентированная на перспективу архитектура электросистемсистем, позволяющая значительно улучшить и расширить функциональность.

Кроме этого, усовершенствованная цифровая система управления техническим обслуживанием помогает сократить эксплуатационные расходы и обеспечить максимальную скорость ремонта новых MAN TG. Множество цифровых функций и сервисов помогают руководителям парков и водителям в их повседневной работе.

«Надежный партнер»: компетентность и индивидуальный подход к сотрудничеству

С выходом нового поколения автомобилей компания MAN представляет новую систему конфигурирования транспортного средства, целиком ориентированную на клиента. Использование гибких возможностей конфигуратора позволяет превратить новый MAN TGX, TGS, TGM или TGL в автомобиль, в точности соответствующий транспортной задаче. Этот подход позволяет использовать индивидуальные предложения по техническому обслуживания и финансированию, а также цифровые сервисы, превращая, таким образом, автомобиль в комплексное транспортное решение, создаваемое одним контактным лицом в дилерском центре. Кроме этого, программа MAN Individual предлагает широкий набор дополнительных опций, позволяя еще на заводе адаптировать автомобиль в соответствии с особыми пожеланиями клиента.

От клиента к продукту

Девиз автомобилей MAN нового поколения: «Просто мой автомобиль» (Simply my Truck) — это не только слоган, но и надежная основа для развития: чтобы создать идеальное рабочее место и жизненное пространство, в основе конструкции автомобиля должен лежать личный опыт пользователей, и поэтому специалисты MAN обсуждали прототипы различных решений с более чем 700 водителями, в том числе в ходе визитов в сервисные центры. Отзывы профессионалов и их личные пожелания были реализованы в новых моделях.

Кроме этого, компания MAN пригласила в Мюнхен 300 местных и зарубежных клиентов из 16 стран мира, чтобы вместе с ними определить наиболее важные требования к новому автомобилю. Разработчики сопоставили эти данные с отзывами водителей и реализовали созданные на их основе ключевые идеи во множестве инноваций, используемых в автомобилях MAN нового поколения.

Наряду с этим компания MAN последовательно развивает и улучшает направления продаж и послепродажного обслуживания. Используя результаты более чем 50 000 персональных опросов клиентов ежегодно, компания создает новые сервисы и продукты при участии клиентов, чтобы те могли наилучшим образом использовать новые MAN TGX, TGS, TGM или TGL.

Комплексные улучшения производственных процессов и процесса продажи

Новое поколение автомобилей MAN — это не только новый продукт, но и масштабные улучшения в сфере производства и продаж.

Так, только в одну производственную площадку в Мюнхене компания MAN инвестировала около 100 млн евро, чтобы подготовиться к выводу на рынок нового поколения автомобилей и сохранить при этом возможность предлагать клиентам модели прошлого поколения в течение переходного периода, который продлится до конца 2020 года. Сегодня здесь производят до 500 кабин для новых моделей, а также для модели TG прошлого поколения.

Кроме этого, 85 млн евро было инвестировано в новый окрасочных цех для кабин на головном предприятии, который теперь способен без проблем справиться с возросшими объемами производства кабин. Это одна из самых современных и экологически чистых производственных площадок в Европе, представляющая собой очередной шаг к созданию «зеленого производства» — цели, к которой последовательно стремится компания MAN.

На заводе в австрийском Штайре, где продолжается производство моделей TGL и TGM, также был запущен новый современный окрасочный цех. В перспективе здесь будут красить все пластиковые навесные детали для всей производственной сети MAN.

Помимо модернизации производства, с выходом нового поколения автомобилей компания MAN реструктурировала свои процессы с конфигурированием нового транспортного средства. В основе нового подхода ключевым элементом процесса конфигурации является конкретная транспортная задача, которую необходимо решить клиенту. Результатом такого подхода становится создание линейки продуктов, более полно соответствующих условиям рынка и требованиям клиента, в которую входят семейство автомобилей, сервисы послепродажного обслуживания и финансирования, а также цифровые сервисы. Таким образом, процесс конфигурирования и создания предложения не только выполняется гораздо быстрее, но и обеспечивает исключительную гибкость при создании идеального инструмента для решения конкретной задачи клиента.

Автомобили MAN нового поколения: проект в цифрах

Выход на рынок автомобилей MAN нового поколения — самый амбициозный проект компании за последние 20 лет: