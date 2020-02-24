MAN представляет новое поколение грузовых автомобилей

Автомобили нового поколения олицетворяют трансформацию компании MAN Truck & Bus из производителя транспортных средств в поставщика интеллектуальных транспортных решений. Новые автомобили демонстрируют на 8 % меньший расход топлива, при этом показатели выбросов CO2 также удалось значительно снизить. Новый ассистент прохождения поворота помогает предотвратить серьезные аварии при движении в городе, при этом система представлена за четыре года до вступления в силу законодательного требования об обязательном оснащении автомобиля такой системой. Ассистент перестроения предупреждает водителя об автомобилях в соседних полосах.
Компания MAN привлекала клиентов и водителей к процессу проектирования автомобилей нового поколения уже на самом раннем этапе разработки, с тем чтобы как можно более полно и последовательно реализовать в готовом продукте решения, удовлетворяющие их потребностям.
MAN presents the new generation of trucks in February 2020: TGL, TGS, TGX and TGM (from left).MAN präsentierte im Februar 2020 seine neue Lkw-Generation: TGL, TGS, TGX und TGM (von links)
«Мы делаем бизнес наших клиентов эффективнее, проще и, следовательно, успешнее. Упрощение процессов ведения бизнеса — наше обещание и автомобили MAN нового поколения позволяют нам как никогда более полно соответствовать этому обещанию», – Йоахим Дрес (Joachim Drees), председатель правления MAN Truck & Bus SE.
Автомобили нового поколения продолжают традиции легендарных моделей MAN прошлых лет. Представленный в 2000 году MAN TGA сформировал подход к созданию грузовых автомобилей. Модели MAN нового поколения наследуют лучшие черты своих успешных предшественниц, при этом выводят на новый уровень такие опции, как: комфорт, безопасность, топливная экономичность, надежность, сервис, а также возможности цифровых сервисов.
Сегодня требования во всех сферах транспортной отрасли становятся как никогда более разнообразными и сложными: научные исследования говорят о том, что фундаментальная трансформация индустрии идет полным ходом. Это влечет за собой новые серьезные вызовы: в следующие 20 лет объемы перевозок только в одном Евросоюзе вырастут на 40 %. В то же время строгие законодательные нормы призваны снизить выбросы CO2 на 15 % к 2025 году и на 30 % к 2030 году. Еще больше осложняет ситуацию растущая нехватка водителей. Согласно актуальной статистике, в Германии только в ближайшие два года дефицит квалифицированных профессиональных водителей составит 150 000 человек. Кроме этого, все более масштабная цифровизация логистических процессов требует от транспортных компаний быстрой реакции и адаптации.
MAN presents the new generation of trucks in February 2020: TGL, TGS, TGX and TGM (from left).MAN präsentierte im Februar 2020 seine neue Lkw-Generation: TGL, TGS, TGX und TGM (von links).
«Наши клиенты справедливо ожидают, что мы предложим им решения всех этих задач, — говорит председатель правления MAN Йоахим Дрес. — Ради них мы обязаны быть на шаг впереди этих изменений, с тем чтобы уверенно справляться с прямым и косвенным влиянием, которое они оказывают на индустрию. Это чрезвычайно масштабная, но вместе с тем исключительно увлекательная задача, которая означает, что мы, как производитель, должны изменить свой подход и образ мышления, двигаясь в новом направлении. И наш ответ на это — новое поколение грузовых автомобилей MAN».
Именно поэтому новые автомобили MAN предлагают все те качества и возможности, которые клиенты и водители всегда ценили в своих автомобилях MAN, но делают это еще лучше. В новых моделях проверенные решения объединены с перспективными разработками, с тем чтобы помочь транспортным компаниям и водителям и сделать их повседневный труд проще, несмотря на все более сложные внешние условия. Для этого компания MAN фокусируется на четырех ключевых темах:
Dashboard in the new CC cab of the new MAN vehicles with fully digital instrument cluster, electronic parking brake, 12.3-inch display and multifunction steering wheel. for excellent ease of use, easy operation and optimal readability of all information..Armaturentafel im neuen CC-Fahrerhaus der neuen MAN-Fahrzeuge mit volldigitalem Kombiinstrument, elektronischer Feststellbremse, 12,3 Zoll-Display und Multifunktionslenkrad für exzellenten Bedienkomfort, leichte Erreichbarkeit und optimale Ablesbarkeit aller Informationen.
Для оптимизации рабочего места в автомобиле и для лучшей его адаптации в соответствии с повседневными потребностями водителей, эффективность его работы и мотивация должны стоять на первом месте. В конце концов, важнейшими компонентами экономического успеха транспортной компании являются удовлетворенность водителей. Именно поэтому автомобили MAN нового поколения задают новые стандарты для: оптимальной эргономики, простого и интуитивного управления, подключения цифровых устройств и приложений и, что не менее важно, оптимального свободного пространства, тщательно продуманной концепции размещения вещей и максимального комфорта для сна — все это призвано удовлетворить важные потребности водителей, выявленные на основе их опроса и опыта. Именно поэтому компания MAN стремится в полной мере использовать опыт и отзывы водителей и владельцев бизнеса на всех этапах проектирования автомобиля.
Современные вспомогательные системы, такие как: ассистент прохождения поворотов, ассистент движения в пробках и ассистент перестроения снижают нагрузку на водителя и повышают безопасность во время движения в черте города.
The instrument panel in the new MAN TG series is oriented towards the driver.Die Armaturentafel in der neuen MAN TG-Baureihe ist zum Fahrer hin orientiert.
Представленное в 2019 году семейство двигателей Евро-6d в полной мере раскрывает свой потенциал топливной эффективности в автомобилях MAN нового поколения. Идеальное сочетание силовых агрегатов с новыми, более экономичными элементами привода и новым программным обеспечением наделяют новое семейство исключительной топливной эффективностью. Это позволяет новым моделям MAN экономить до 8 % топлива по сравнению с двигателями Евро-6c прошлого поколения в традиционных магистральных перевозках, демонстрируя вместе с этим значительное снижение выбросов СО2.
Свой вклад в уменьшение расхода топлива и уровня выбросов вносит и улучшенная аэродинамика новых автомобилей. Кроме этого, MAN предлагает специальное обучение водителей, в том числе с использованием цифровых приложений, призванные помочь им придерживаться более эффективного стиля вождения.
Комплексная техническая модернизация и оптимизация технического обслуживания позволяют сократить эксплуатационные расходы. Наряду с этим новые автомобили MAN отличаются улучшенной грузоподъемностью, что особенно важно для ряда отраслей транспортной индустрии.
Общее качество грузового автомобиля определяется тем, насколько эффективно он выполняет транспортные задачи. И здесь важным параметром является надежность. В автомобилях нового поколения компания MAN стремится сделать проверенные решения еще лучше, чтобы обеспечить долговечность всему транспортному средству (неизменно подтверждаемое отчетом TÜV) и в будущем. Одним из примеров этого подхода является новая, более простая, мощная и ориентированная на перспективу архитектура электросистемсистем, позволяющая значительно улучшить и расширить функциональность.
With its new TGX series, MAN is focusing on efficiency and economy through further reduction in fuel consumption, lower life cycle costs and a high payload. The picture shows a MAN TGX with a new GM cab..MAN setzt bei seiner neuen Baureihe TGX auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit durch nochmalige Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, gesenkter Lebenszykluskosten und hoher Nutzlast. Abgebildet ist ein MAN TGX mit neuer GM-Kabine..
Кроме этого, усовершенствованная цифровая система управления техническим обслуживанием помогает сократить эксплуатационные расходы и обеспечить максимальную скорость ремонта новых MAN TG. Множество цифровых функций и сервисов помогают руководителям парков и водителям в их повседневной работе.
С выходом нового поколения автомобилей компания MAN представляет новую систему конфигурирования транспортного средства, целиком ориентированную на клиента. Использование гибких возможностей конфигуратора позволяет превратить новый MAN TGX, TGS, TGM или TGL в автомобиль, в точности соответствующий транспортной задаче. Этот подход позволяет использовать индивидуальные предложения по техническому обслуживания и финансированию, а также цифровые сервисы, превращая, таким образом, автомобиль в комплексное транспортное решение, создаваемое одним контактным лицом в дилерском центре. Кроме этого, программа MAN Individual предлагает широкий набор дополнительных опций, позволяя еще на заводе адаптировать автомобиль в соответствии с особыми пожеланиями клиента.
Девиз автомобилей MAN нового поколения: «Просто мой автомобиль» (Simply my Truck) — это не только слоган, но и надежная основа для развития: чтобы создать идеальное рабочее место и жизненное пространство, в основе конструкции автомобиля должен лежать личный опыт пользователей, и поэтому специалисты MAN обсуждали прототипы различных решений с более чем 700 водителями, в том числе в ходе визитов в сервисные центры. Отзывы профессионалов и их личные пожелания были реализованы в новых моделях.
Кроме этого, компания MAN пригласила в Мюнхен 300 местных и зарубежных клиентов из 16 стран мира, чтобы вместе с ними определить наиболее важные требования к новому автомобилю. Разработчики сопоставили эти данные с отзывами водителей и реализовали созданные на их основе ключевые идеи во множестве инноваций, используемых в автомобилях MAN нового поколения.
Наряду с этим компания MAN последовательно развивает и улучшает направления продаж и послепродажного обслуживания. Используя результаты более чем 50 000 персональных опросов клиентов ежегодно, компания создает новые сервисы и продукты при участии клиентов, чтобы те могли наилучшим образом использовать новые MAN TGX, TGS, TGM или TGL.
Der neue MAN TGS bietet ein markantes Erscheinungsbild aus der Kombination von Stahlstoßfänger, LED-Frontscheinwerfern und Frontgrill..The new MAN TGS offers a striking appearance with a combination of steel bumper, LED headlights and front grill.
Новое поколение автомобилей MAN — это не только новый продукт, но и масштабные улучшения в сфере производства и продаж.
Так, только в одну производственную площадку в Мюнхене компания MAN инвестировала около 100 млн евро, чтобы подготовиться к выводу на рынок нового поколения автомобилей и сохранить при этом возможность предлагать клиентам модели прошлого поколения в течение переходного периода, который продлится до конца 2020 года. Сегодня здесь производят до 500 кабин для новых моделей, а также для модели TG прошлого поколения.
Кроме этого, 85 млн евро было инвестировано в новый окрасочных цех для кабин на головном предприятии, который теперь способен без проблем справиться с возросшими объемами производства кабин. Это одна из самых современных и экологически чистых производственных площадок в Европе, представляющая собой очередной шаг к созданию «зеленого производства» — цели, к которой последовательно стремится компания MAN.
MAN continues to rely on its efficient and powerful engines in the new generation of vehicles..MAN setzt in der neuen Fahrzeuggeneration weiterhin auf seine effizienten und leistungsstarken Motoren.
На заводе в австрийском Штайре, где продолжается производство моделей TGL и TGM, также был запущен новый современный окрасочный цех. В перспективе здесь будут красить все пластиковые навесные детали для всей производственной сети MAN.
Помимо модернизации производства, с выходом нового поколения автомобилей компания MAN реструктурировала свои процессы с конфигурированием нового транспортного средства. В основе нового подхода ключевым элементом процесса конфигурации является конкретная транспортная задача, которую необходимо решить клиенту. Результатом такого подхода становится создание линейки продуктов, более полно соответствующих условиям рынка и требованиям клиента, в которую входят семейство автомобилей, сервисы послепродажного обслуживания и финансирования, а также цифровые сервисы. Таким образом, процесс конфигурирования и создания предложения не только выполняется гораздо быстрее, но и обеспечивает исключительную гибкость при создании идеального инструмента для решения конкретной задачи клиента.
Two new MANs for distribution traffic: MAN TGL (right) and MAN TGM (left), both with the CC driver’s cab.Zwei neue MAN für den Verteilerverkehr: MAN TGL (rechts) und MAN TGM (links), beide mit dem CC-Fahrerhaus
Выход на рынок автомобилей MAN нового поколения — самый амбициозный проект компании за последние 20 лет:
MAN extensively tested the new truck series in the Scandinavian winter.MAN erprobte die neuen Lastwagenbaureihen ausgiebig im skandinavischen Winter.
C 2014 года www.amsrus.ru
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