Мошенничества по ОСАГО привело Нижегородскую область в «красную» зону рейтинга РСА

По итогам 9 месяцев 2019 года Нижегородская область ухудшила свои результаты в рейтинге регионов Российского союза автостраховщиков (РСА) на 27 позиций с точки зрения мошенничества, убыточности и аварийности по ОСАГО, перейдя из «желтой зоны» в максимально неблагополучную «красную» зону. В 2018 году регион находился на 37-м месте рейтинга самых убыточных регионов, а сейчас входит в первую десятку

Главной причиной того, что по итогам 9 месяцев 2019 года Нижегородская область вошла в топ «токсичных» регионов может быть активизация недобросовестных автоюристов. Это предположение подтверждается статистикой. Частота страховых случаев по ОСАГО увеличилась с 5,5% в январе-сентябре 2018 года до 6,6% по итогам 9 месяцев 2019 года. Средняя выплата по ОСАГО за этот период увеличилась с 75 875 до 77 673 рублей. Отношение судебных расходов к сумме основного требования выросло с 89% до 96%. Заметнее всего повысился уровень выплат с учетом расходов на ведение дела – с 90% до 117%. Это означает, что на каждый заработанный рубль страховым компаниям приходится выплачивать 1,17 рублей.

За последние несколько лет в Нижегородской области сформировался целый бизнес недобросовестного посредничества, когда потерпевшему предлагаются небольшие деньги прямо на месте ДТП, в обмен на которые он должен дать посреднику право представлять его интересы по получению выплаты по ОСАГО. Такой посредник, пользуясь завышенными экспертизами и различными уловками получает через суд компенсацию, которая в разы превышает как реальный ущерб, так и сумму, выплаченную им потерпевшему в ДТП автовладельцу. Это создает довольно высокую убыточность на рынке ОСАГО. В результате страховщики или уходят с рынка, или сокращают объем работы в автостраховании.

Для борьбы с этим явлением в Нижегородской области создана рабочая группа по противодействию страховому мошенничеству, которая взаимодействует с представителями властей, МВД и прокуратуры. Однако очевидно также, что назрела необходимость системных изменений, которые должна принести реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО. Цель реформы – дать страховым компаниям возможность увеличивать стоимость полиса обязательной «автогражданки» для аварийных автовладельцев и снижать – для безаварийных. Ее первый этап был начат 9 января 2019 года. За год, прошедший с начала реформы, средняя премия по ОСАГО в целом по РФ снизилась на 5%. Это произошло из-за возросшей между страховщиками конкуренции. Продолжение реформы должно позволить страховщикам устанавливать тарифы еще более гибко. А взаимовыгодные отношения между страхователем и страховщиком должны вытеснить «псевдоюристов» за пределы страхового рынка.

Помимо улучшения работы страховых компаний, реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО станет материальным стимулом для аккуратной езды, ведь тариф будет напрямую зависеть от нарушений ПДД (проезд на запрещающий сигнал светофора, езда по встречной полосе там, где это запрещено, превышение скорости более чем на 60 км/ ч). Это должно привести к снижению аварийности на дорогах. Водители начнут относиться к покупке полиса осознанно, понимая, что система стала более прозрачной и аккуратные водители больше не будут дотировать «лихачей».

Большинство участников рынка автострахования в лице регулятора, Минфина, правоохранительных органов, экспертов и представителей общественных организаций поддерживают идею дальнейшей индивидуализации тарифов ОСАГО, нацеленную на установление справедливого тарифа для каждого водителя, улучшение ситуации в проблемных регионах и искоренение недобросовестного автоюризма.