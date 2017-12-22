Tesla отказалась от заднеприводных версий Model S и Model X 35

Компания Tesla прекратит производство электрокаров с задним приводом.

Речь идет о таких моделях как Tesla Model X и Tesla Model S. Такого рода информация появилась сразу в нескольких автомобильных средствах массовой информации.

По этому поводу поступило заявление от пресс-центра Tesla, в котором сообщили о том, что с определенного момент вышеуказанные модели электромобилей будут выпускаться исключительно с механизмом полного привода. Стоит отметить, как пишет flatroad , что раньше полный привод предлагался покупателям исключительно как опция.

Подобное решение автокомпании вполне закономерно, так как полноприводные автомобили демонстрируют лучше ходовые показатели нежели заднеприводные автомобили, а еще при этом улучшается сцепление с дорогой. Особенно это актуально при плохих погодных условиях.