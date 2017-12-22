Tesla отказалась от заднеприводных версий Model S и Model X

Речь идет о таких моделях как Tesla Model X и Tesla Model S. Такого рода информация появилась сразу в нескольких автомобильных средствах массовой информации.
По этому поводу поступило заявление от пресс-центра Tesla, в котором сообщили о том, что с определенного момент вышеуказанные модели электромобилей будут выпускаться исключительно с механизмом полного привода. Стоит отметить, как пишет flatroad, что раньше полный привод предлагался покупателям исключительно как опция.
Подобное решение автокомпании вполне закономерно, так как полноприводные автомобили демонстрируют лучше ходовые показатели нежели заднеприводные автомобили, а еще при этом улучшается сцепление с дорогой. Особенно это актуально при плохих погодных условиях.
C 2014 года www.amsrus.ru
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