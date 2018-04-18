Jaguar Land Rover сократит 1000 рабочих мест 9

Jaguar Land Rover собирается уменьшить объём производства на предприятиях в Великобритании, а также сократить 1000 рабочих мест.

Об этом 16 апреля сообщило агентство Reuters. Соответствующее решение было принято по той причине, что в ближайшее время ожидается падение спроса на дизельные автомобили из-за ужесточения норм и увеличения стоимости содержания таких машин.

Издание отмечает — почти каждый третий дизельный автомобиль, выпускаемый в Великобритании, сходит с конвейеров заводов Jaguar Land Rover.

Компания, как сообщает ИА REGNUM, намерена частично сократить персонал на заводе в Солихалле и переместить туда более 360 человек с предприятия компании, расположенного около Касл Бромвич.

Напомним, в первом квартале 2018 года объём продаж Jaguar сократился на 26% относительно аналогичного периода 2017 года.

Из-за дизельного кризиса продажи Land Rover на внутреннем рынке упали на 20%. Доля дизельных авто во внутренних продажах — 90%. Что касается мировых продаж компании, то там этот показатель равен 45%.