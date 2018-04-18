Porsche собрала спорткар из кубиков LEGO 7

Porsche представила копию классического спорткара 911 Turbo 3.0, который собрали в натуральную величину из кубиков Lego.

Автомобиль стал частью экспозиции музея немецкой марки в Штутгарте. Porsche 911 Turbo 3.0 стал первым дорожным автомобилем компании, который оснастили двигателем с турбонаддувом. Спорткар оснащался трехлитровым двигателем мощностью 260 лошадиных сил. Агрегат позволял автомобилю ускоряться с места до 100 км/ч за 5,5 секунды, а его максимальная скорость составляла 246 км в час.

Porsche 911 Turbo 3.0, известный также под внутренним индексом 930, выпускался с 1975 по 1977 год. Всего, как пишет Autonews, было собрано около трех тысяч подобных автомобилей. На смену спорткару пришла модификация с усовершенствованным 3,3-литровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил.

Ранее полноразмерную копию суперкара 720S из кубиков Lego собрала компания McLaren. Для постройки «автомобиля» потребовалось 267 300 пластмассовых элементов. Сборкой копии купе 720S занималась команда из шести человек, которые работали в течение 2000 часов.