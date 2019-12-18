Lada официально выходит на рынок Кыргызстана

Lada официально выходит на рынок Кыргызстана
18 декабря 15:11 2019

LADA официально выходит на рынок Кыргызской Республики: в декабре в Бишкеке был открыт дилерский центр LADA

“Наш партнер Asiamotors подтверждает свое развитие и становится официальным дистрибьютором LADA. Сегодня мы рады открыть первый в Центральной Азии двухбрендовый дилерский центр LADA и Renault, который построен с учетом современных стандартов качества обслуживания. Мы видим перспективы для LADA на рынке Кыргызстана, и планируем добиться здесь лидерских позиций”, – отметил управляющий директор LADA Export Макс Миссана.

В автосалоне Asiamotors представлен весь модельный ряд LADA. Новый дилерский центр создан в полном соответствии с международными стандартами LADA и Renault и имеет большую выставочную площадь. Шоурум LADA рассчитан на 7 автомобилей и занимает площадь 416 м2. В зоне обслуживания имеется 13 постов.

В 2019 году новые салоны LADA были открыты в Азербайджане (2 центра), Беларуси (1 центр), Узбекистане (8 центров), Кыргызстане (1 центр), Монголии (1 центр) и в Боливии (2 центра). 2 автосалона LADA сейчас проходят ребрендинг в Казахстане.

На тему:

  Article "tagged" as:
Ladaдилерский центрКыргызстан
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Нью-Йорк пополнил географию маршрутов сервиса Chariot

Нью-Йорк пополнил географию маршрутов сервиса Chariot 0

Haval увеличил продажи в России в 3.5 раза

Haval увеличил продажи в России в 3.5 раза

Синтетическое топливо как способ предотвращения глобального потепления

Синтетическое топливо как способ предотвращения глобального потепления 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.