Lada официально выходит на рынок Кыргызстана

LADA официально выходит на рынок Кыргызской Республики: в декабре в Бишкеке был открыт дилерский центр LADA

“Наш партнер Asiamotors подтверждает свое развитие и становится официальным дистрибьютором LADA. Сегодня мы рады открыть первый в Центральной Азии двухбрендовый дилерский центр LADA и Renault, который построен с учетом современных стандартов качества обслуживания. Мы видим перспективы для LADA на рынке Кыргызстана, и планируем добиться здесь лидерских позиций”, – отметил управляющий директор LADA Export Макс Миссана.

В автосалоне Asiamotors представлен весь модельный ряд LADA. Новый дилерский центр создан в полном соответствии с международными стандартами LADA и Renault и имеет большую выставочную площадь. Шоурум LADA рассчитан на 7 автомобилей и занимает площадь 416 м2. В зоне обслуживания имеется 13 постов.

В 2019 году новые салоны LADA были открыты в Азербайджане (2 центра), Беларуси (1 центр), Узбекистане (8 центров), Кыргызстане (1 центр), Монголии (1 центр) и в Боливии (2 центра). 2 автосалона LADA сейчас проходят ребрендинг в Казахстане.