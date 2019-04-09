Hyundai представил дизайн кроссовера Venue

Hyundai представил дизайн кроссовера Venue
Апрель 09 19:05 2019

Hyundai опубликовала дизайн-скетчи нового компактного кроссовера Venue, который должен стать самым маленьким SUV в линейке южнокорейского бренда

Дизайн Venue является воплощением уникального модного стиля, идеально подходящего для нового кроссовера марки. Этот автомобиль символизирует «место, где хочется быть» на пути к конечной точке своего путешествия, как бы далеко она ни находилась.

Venue идеален для деловых людей, ведущих активный образ жизни, благодаря удачному сочетанию стиля, практичности и универсальности, а также современным системам безопасности и технологиям «подключенного автомобиля».

Hyundai Venue

Судя по изображениям, Hyundai Venue получит переднюю часть кузова в стиле старших моделей Kona и Santa Fe. Что касается интерьера, то в салоне установят большой сенсорный дисплей мультимедиа в стиле планшета, по бокам от которого расположатся воздуховоды. Ниже заметен ряд аналоговых кнопок и контроллеров круглой формы.

Hyundai Venue

Интерьер Hyundai Venue

Глобальные продажи кроссовера начнутся в середине 2019 года. Топовые версии Hyundai Venue предложат с панорамной крышей, а также «первыми в данном классе» вентилируемыми сиденьями.

В моторную линейку кроссовера войдут 1,4-литровые бензиновые и дизельные двигатели, которые смогут работать с шестиступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, в качестве альтернативы будет доступен трехцилиндровый турбоагрегат объемом один литр в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Hyundai Venue 2019

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AMSRUS
AMSRUS

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