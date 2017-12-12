Объявлены цены на новый Infiniti Q50 5

Infiniti объявляет цены на новый Q50 в России.

Infiniti Q50 будет доступен в России в эксклюзивных версиях: Pure, Luxe, Sport (с 2,0-литровым двигателем мощностью 211 л.с. и задним приводом) и Red Sport (с 3,0-литровым двигателем мощностью 405 л.с. и полным приводом). Каждая модификация отличается собственным уникальным дизайном и дополнительным оснащением.

В базовом исполнении версии Pure новый Q50 может оснащается системой Infiniti Intouch c 2 дисплеями тач-скрин, двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой Infiniti InTouch™ и 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Стоимость версии Pure составляет 1 999 000 р.

Версия Luxe получила кожаный салон, отделку интерьера деревом, электропривод складывания наружных зеркал заднего вида с обогревом, приветственное освещение, электрорегулировка передних сидений с памятью настроек. Стоимость версии Luxe начинается от 2 199 000р.

Версия Sport дополнительно получила систему адаптивного рулевого управления 2-го поколения (DAS 2.0), 19- дюймовые лекгосплавные диски, отделку салона алюминием Kacchu и накладки на педали с декоративными сверлениями. Стоимость версии Sport от 2 499 000р.

Infiniti Q50 в версии Red Sport оснащен топовым 3-литровым турбомотором мощностью 405 л.с. под капотом, навигацией и системой BOSE® Performance Series c 16 динамиками в стандарте, хромированными акцентами в салоне, подрулевыми переключателями АКП, кастомными накладками глушителей, спортивной тормозной системой с суппортами красного цвета, а также полным арсеналом средств активной и пассивной безопасности. Стоимость версии Red Sport от 2 999 000р.