Объявлены цены на новый Infiniti Q50
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Объявлены цены на новый Infiniti Q50
Декабрь 12 09:01 2017

Infiniti объявляет цены на новый Q50 в России.

Infiniti Q50 будет доступен в России в эксклюзивных версиях: Pure, Luxe, Sport (с 2,0-литровым двигателем мощностью 211 л.с. и задним приводом) и Red Sport (с 3,0-литровым двигателем мощностью 405 л.с. и полным приводом). Каждая модификация отличается собственным уникальным дизайном и дополнительным оснащением.

Infiniti Q50 2018

Infiniti Q50 2018

В базовом исполнении версии Pure новый Q50 может оснащается системой Infiniti Intouch c 2 дисплеями тач-скрин, двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой Infiniti InTouch™ и 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Стоимость версии Pure составляет 1 999 000 р.

2018 Infiniti Q50 Pure

Infiniti Q50 Pure 2018

Версия Luxe получила кожаный салон, отделку интерьера деревом,  электропривод складывания наружных зеркал заднего вида с обогревом, приветственное освещение,  электрорегулировка передних сидений с памятью настроек. Стоимость версии Luxe начинается от 2 199 000р.

Версия Sport дополнительно получила систему адаптивного рулевого управления 2-го поколения (DAS 2.0), 19- дюймовые лекгосплавные диски, отделку салона алюминием Kacchu и накладки на педали с декоративными сверлениями. Стоимость версии Sport от 2 499 000р.

2018 Infiniti Q50S Red Sport 400

Infiniti Q50 Red Sport 400 2018

Infiniti Q50 в версии Red Sport оснащен топовым 3-литровым турбомотором мощностью 405 л.с. под капотом, навигацией и системой BOSE® Performance Series c 16 динамиками в стандарте, хромированными акцентами в салоне, подрулевыми переключателями АКП, кастомными накладками глушителей, спортивной тормозной системой с суппортами красного цвета, а также полным арсеналом средств активной и пассивной безопасности. Стоимость версии Red Sport от 2 999 000р.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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